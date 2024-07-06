Van’a gelen turistlerin uğrak yerlerinden birini de Akdamar Adası oluşturuyor. Turizmciler, dışarıdan gelen misafirlerin ilgi odağı olan Akdamar Adası’nda kokartlı bir rehberin bulundurulmasının kent turizmi açısından önemli olduğuna vurgu yapıyor.

“BÜYÜK EKSİKLİK”

Konuyla ilgili görüşlerini WanHaber’e aktaran Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Emre Değer, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası Kilisesi’nde devamlı şekilde kokartlı rehber bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi.

“DEVAMLI BİR REHBER BULUNDURULMASINI İSTİYORUZ”

Emre Değer, “Van turizm destinasyonu açısından oldukça zengin bir yer. Altmış ayrı destinasyonumuz var. Akdamar Adası da bu destinasyonlardan yalnızca biri ve fazlasıyla ilgi görüyor. Ada ve Kilise özellikle Ermeniler için çok önemli. Tarihi ve kültürel açıdan büyük önem taşıyan bu gibi yerlerde turlar, normal şartlarda yanlarına bir kokartlı rehber almak durumunda. Kokartlı rehberler Akdamar Adası ile ilgili gerekli tüm bilgiye sahiptirler. Yıl içerisinde sayısız yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve atmosferini deneyimlediği adada, kokartlı bir rehberin devamlı bulunmasını istiyoruz. Yabancıların 12 Euro, vatandaşlarımızın ise 60 lira vererek giriş yapabildiği Akdamar Adası’nda ziyaretçilere bulunduğu alanı tanıtacak bir rehbere ihtiyaç duyuluyor.” dedi.

Turizm acentelerinin, çeşitli gerekçelerle Van’da bulunan pek çok destinasyonu kullanamadıklarını söyleyen Değer, “Kültür turu yapmaya Avrupa’dan gelen misafirler için acenteler Van’a en fazla iki gün veriyorlar. Oysa Van altmış ayrı destinasyona sahip bir yer olarak ortalama beş gün gezilip görülebilecek bir yer.” ifadelerini kullandı.

KAPIKÖY’DE BEKLEME SÜRESİ FAZLA

Kapıköy Sınır Kapısı’nın olması gerektiği gibi verimli kullanılmadığını ve yoğun dönemlerde dahi çoğunlukla gişelerin en fazla yarısının faal olduğunu belirten Değer, “Hem ilimiz hem de ülkemiz için ciddi bir girişim olan Van Kapıköy Sınır Kapısı yapıldı ancak şimdi bu kapıda sıkıntılar var. Misafirin gelmeme sebeplerinden biri de budur. Minimum bekleme süresi dört saat, insanlar çoluk çocuğuyla saatlerce kapıda bekliyor. Bu durum her mevsimde sıkıntılı. Sırf bu sebepten ötürü pek çok kişi Van’a gelmek istemiyor.” diyerek sözlerini sonlandırdı.