Türkiye'de döviz ve ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında sık değişim yaşanıyor.

Bu kapsamda tabela yine değişecek.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 50 kuruş zam bekleniyor.

Fiyat, gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Buna göre İstanbul'da ortalama 46,56 olan motorin litre fiyatı, gece yarısından itibaren 48,06'ya çıkmış olacak.

Bu fiyat değişimi ortalam 40 litre deposu olan bir araçta 70 TL gibi bir farka neden olacak.