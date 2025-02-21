Van’da meteorolojik tahminler doğrultusunda beklenen kar dün yağmaya başladı. Merkez ve diğer ilçelerde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerden, bugün için de eğitime 1 günlük ara verildi.

Kar yağışından dolayı Van genelinde 560 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. Meteorolojik verilere göre Van’da kar yağışı bugün de aralıklarla etkisini gösterecek. Kar yağışı Pazar gününe kadar (Pazar dahil) aralıklarla devam edecek. Özellikle Pazar ve pazartesi günleri de kent genelinde soğuk bir hava hakim olacak.

UYARILARA DİKKAT!

Meteoroloji kar yağışı ve soğuk havalara bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Buzlanma ve don uyarısında bulunan Meteoroloji; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

Çığ tehlikesi uyarısında da bulunan Meteoroloji; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” hatırlatması yaptı.

Van’da bugün beklenen hava durumu şe şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -2

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -2

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -2

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -4

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -7

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -3

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -1

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -1

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -3

Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı