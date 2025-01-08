Milyonlarca araç sahibini üzecek haber geldi. Akaryakıt fiyatlarına 2025 yılı itibariyle peş peşe zam yapılmaya başlandı. Benzinin litre fiyatında 1 lira 27 kuruş artış sonrası bir zam da motorine geldi.

Gece yarısıyla birlikte (08.01.2025) motorinin litre fiyatına 96 kuruşluk zam kesinleşti. Zam sonrası motorinin litre fiyatı şehirlere göre 45-47 lira seviyelerine yükseldi.

LPG'DE İNDİRİM BEKLENİYOR

Öte yandan yarın geceden itibaren ise (09.01.2025) LPG oto gazda 49 kuruş indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.