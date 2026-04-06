ABB-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürerken, akaryakıt fiyatları ise zaman zaman azalıyor zaman zaman da artıyor.

Bu sefer yaşanacak gelişme, araç sahiplerini üzecek.

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine zam yolda...

NE KADAR ZAM YAPILACAK

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorinin litresine tarihi rekor olan 7,67 lira zam geliyor.

Benzine ise 2,29 lira seviyesinde zam yapılacak.

NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK

Zamlı tarifenin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

EŞEL MOBİL DEVREDE

Benzinde eşel mobilin devam etmesi nedeniyle zam pompaya 57 kuruş olarak yansıyacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.