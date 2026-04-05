Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Sektör kaynaklarına göre motorine pazar gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 7 lira 65 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor.

FİYATLAR TARİHİ ZİRVEYE ÇIKACAK

Beklenen zamla birlikte motorin fiyatları rekor seviyelere ulaşacak. Salı günü yapılan 2 lira 52 kuruşluk artışla 80 TL sınırını aşan motorin litre fiyatı, yeni zamla birlikte Van’da 85 TL’nin üzerine çıkacak.