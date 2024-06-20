Araç sahiplerinin merakla beklediği 20 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu! Peki, benzine zam mı var, yoksa indirim mi? Motorin fiyatları nasıl değişti? Tüm detaylar haberimizde!

Akaryakıt Fiyatları Ne Durumda?

Akaryakıt fiyatları, son dönemdeki dalgalanmalar nedeniyle araç sahiplerinin gündeminden düşmüyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki güncellemeler, vatandaşların günlük olarak takip ettiği konular arasında yer alıyor. İşte 19-20 Haziran 2024 tarihli güncel akaryakıt fiyatları:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 40,30 TL

40,30 TL Motorin TL/lt: 40,70 TL

40,70 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 40,70 TL

40,70 TL Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 29,07 TL

29,07 TL Fuel Oil TL/Kg: 25,30 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanma süreci oldukça detaylı. Fiyatlar, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunarak belirleniyor. Bu süreçte, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınıyor. Dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar ise rekabet ve serbesti nedeniyle şehirler ve şirketler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

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Benzine ve Motorine Zam mı Geliyor?

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği soru ise akaryakıta zam gelip gelmeyeceği. Akaryakıt fiyatları üzerinde yapılan güncellemeler, uluslararası piyasalardaki fiyat değişiklikleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, güncel fiyatlar sürekli olarak takip edilmelidir.

Akaryakıt Zamları ve İndirimleri Ne Zaman?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikler genellikle uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliklere bağlı olarak gerçekleşiyor. Fiyat değişimlerinin ne zaman ve ne şekilde olacağına dair kesin bir bilgi vermek zor olsa da, bu konudaki en güncel bilgileri takip etmek önemlidir.

20 Haziran 2024 tarihi itibariyle güncel akaryakıt fiyatlarında herhangi bir büyük değişiklik gözlemlenmemiştir. Ancak, fiyatların gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği konusunda kesin bir öngörüde bulunmak zor. Araç sahiplerinin, fiyat değişikliklerini yakından takip etmeleri ve bütçelerini buna göre ayarlamaları önerilir.