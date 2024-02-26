Açılışa, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran, Edremit İlçe Başkanı Kenan Öndil ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “2024 Mart seçimleri her zamankinden çok daha farklı olacak, buna inanıyoruz, güveniyoruz.” dedi.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulahat Arvas, “Allah nasip ederse 31 Mart’ta güzel bir neticeyle Van’ımızı 13 ilçeyle beraber alacağız. Biz sahada bu güveni görüyoruz, sahada bu mutluluğu görüyoruz.

VAN’I ŞAHLANDIRACAĞIZ

Seçime yönelik hazırlıkları son hızla yürüten Arvas, “24 tane projemizle Van’ı şahlandıracağız, bu projeler mega projeler belediyenin bütçesiyle yapılacak projeler değil, iktidarın gücüyle Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Van’ımızı hak ettiği noktalara getireceğiz. Buluşmalarımız var, gece geç saatlere kadar çalışmalarımız var. Allah bizi şehrimize karşı mahcup etmesin, memleketimizin hak ettiği hizmetleri bize yapmayı nasip etsin. Sizin destek ve dualarınızı bekliyoruz, sessizlik 31 Mart’ta yerini coşkuya bırakacak, Allah bizleri mahcup etmesin.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Seçim ofisi açılışını gerçekleştiren Abdulahat Arvas seçmenle tek tek selamlaşarak yakından ilgilendi.