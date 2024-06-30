AK Parti'de gözler 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda olacak.

Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, Ankara Kızılcahamam'da bir araya gelecek.

Belediyelerde yol haritası belirlenecek

Belediyelerdeki durum ve yeni yol haritası değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hitap edecek

Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Erdoğan, kampın ikinci gününde kürsüde olacak.

Bakanlar kendi alanlarıyla ilgili belediye başkanlarını bilgilendirecek.

Kampın son günün ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in moderatörlüğünde oturum yapılacak.

Genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Hamza Dağ ve Ali İhsan Yavuz belediye başkanları ile çalışmaları değerlendirecek.

Seçim sonuçları değerlendirilecek

31 Mart yerel seçim sonuçları kampın gündeminde olacak.

Belediyeleri yakından ilgilendiren başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenlemenin de ele alınması bekleniyor.

Van'dan katılım olmayacak

AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenleyeceği ikinci 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na Van'dan katılım olmayacak.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti, Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyesinden hiç birini kazanamamıştı.

Kentte herhangi bir belediyesi bulunmayan AK Parti, Van'dan kimseyi toplantıya çağırmadı.