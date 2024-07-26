AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu iddianın doğru olmadığını belirtti ve en fazla SGK borcu bulunan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli olduğunu ifade etti. Dağ, bu belediyelerin tamamının bir önceki dönemde CHP tarafından yönetildiğini, AK Parti'nin ise bu belediyelerden sadece üçünü çok az bir süre yönettiğini vurguladı.

Hamza Dağ, açıklamasında şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en yüksek SGK borcuna sahip belediyelerin AK Parti'den devralındığını belirtmiştir. Ancak bu bilgi doğru değildir. En çok borcu olan 5 belediye, Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli'dir ve bunların hepsi CHP döneminde yönetilmiştir. Üçü ise neredeyse hiç AK Parti tarafından yönetilmemiştir."

Dağ, ayrıca SGK borçlarının tüm belediyeler için geçerli olduğunu belirtti ve belediyelerin bu borçları ödemekle yükümlü olduğunu ifade etti. Özel'in, emekli vatandaşları siyasi malzeme yapmaktan ziyade, belediyelere borçları ödeme talimatı vermesi gerektiğini belirtti.