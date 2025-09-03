Program kapsamında AK Parti’den çok sayıda milletvekili ve MYK üyeleri kentin tüm ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın, Türkiye yüzyılı buluşmaları kapsamında önemli mesajlar verdiği Van’da, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ile AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu da konuşma yaptı.

ARVAS: “HALKA HİZMETKAR OLMAYA GELDİK”

Programda konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, “Türkiye’nin 100. yılında şehir buluşmaları kapsamında genel merkezimiz Van’a bir ekiple çıkarma yaptı. Van, kadim kültüre sahip, medeniyetlere başkentlik yapmış bir ildir. Gayemiz, partimizin bütün birimleriyle beraber sahada çalışmak. Biz halkımızla beraberiz. Kin ve nefret siyaseti bizde yok. Kardeşlik, birlik ve beraberlik için bu milletin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve ekibiyle halka bey olmaya değil, efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.” dedi.

KAYATÜRK: “VAN’DA 120 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM VAR”

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise Van’a yapılan yatırımlara dikkat çekerek, “İki milletvekili olarak Ankara’da Van’la ilgili elimizden gelen her çabayı ortaya koyuyoruz. Teşkilatlarımız sahada çalışmalarını anlatıyor. Genel merkezimiz de yerinde incelemelerde bulunmak ve katkı sunmak için burada. Şu anda Van’da 120 milyar liranın üzerinde yatırım var. Biz de bu yatırımların hızlanması ve tamamlanması için çalışıyoruz. Genel Sekreterimiz ve heyetine hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.

TÜRKMENOĞLU: “VAN’DA ANLAMLI BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da programa katılan heyete teşekkür ederek şunları söyledi; “Bugün şehrimizde önemli bir gün yaşıyoruz. Genel Sekreterimiz ve değerli misafirlerimiz şehrimizi onurlandırdı. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında kültürel barışı, dostluğu ve kardeşliği Van’da yaşatıyoruz. Bu vesileyle tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şehrimize verdikleri onur için teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı bir buluşma gerçekleştiriyoruz.”

Van Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MKYK Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Ceren Tuncer, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Volkan Demirel, Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu ile partililer katıldı.