Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle: Beşiktaş'taki yangınla ilgili Cumhurbaşkanımız sürekli bilgi almakta. Gözaltılar var. İnşallah daha fazla can kaybı olmasın diye ümit ediyoruz. Maalesef can kaybı sayısı arttı. Seçimlerden sonraki ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Tek gündemli olarak toplandık.

Seçim sürecinin değerlendirmesi. Seçim demokrasimize yakışan çerçeve içerisinde geçti. Herkesin çok büyük katkısı var. En önemli teşekkür vatandaşlarımızadır. AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak sadece milletin sesini dinleyen siyasi anlayışa sahibiz. Milletimiz uyarılarda bulunmuştur, eleştirileri vardır. Bu mesajı bütün boyutları ile ele almak değerlendirmek boynumuzun borcudur.

Bunların hepsi başımızın gözümüzün üstündedir. Milletimizin uyarısını değerlendirmek için gayretimizi sürdürüyoruz.

İL SEÇİM KURULU'NUN VAN KARARI

Bu konu İl Seçim Kurulu'nun verdiği bir karar. Bu gereken şartların yerine gelmemesi nedeniyle bir karar almış. Burada İl Seçim Kurulu ve YSK yetkilidir. Konu hukuki bir konu. Seçim sistemimiz her türlü itiraz sistemini düzenlemiştir. Hukuken haklı değillerse, buna da herkesin saygı göstermesi lazım. Demokratik tepkiyi göstermek herkesin hakkıdır. Bunu şiddete dönüştürmenin demokrasiyle bir bağı yoktur.