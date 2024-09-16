AK Parti MYK toplanıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplanacak AK Parti'de bugün gerçekleştirilecek olan MYK'nın ana gündem maddelerinden biri kongre süreci olacak.

Parti yönetimi, tam kadro sahaya inerek Türkiye'nin genel durumunu gözlemledi ve detaylı bir analiz gerçekleştirdi.

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULACAK

Sahadan elde edilen ilk raporlar; MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Toplantıda ayrıca, AK Parti'nin ekim ayında başlatmayı planladığı yeni anayasa konferanslarının hazırlıkları da ele alınacak.

Bu konferanslar, yeni yasama döneminde gündeme gelecek anayasa çalışmalarının parçası olacak.

DETAYLI BİR SUNUM YAPILACAK

Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, ve AR-GE Başkanı Mustafa Şen'in MYK'da sunum yapmaları bekleniyor.

Teşkilat başkanlığının, kongre süreci ve Türkiye Buluşmaları programının ilk sonuçlarına dair de bir sunum yapacağı öğrenildi.

Ev ziyaretleri, esnaf ve STK'larla yapılan buluşmalar sonucu halkın muhalefete bakışı, sorunları çözme konusundaki beklentileri ve umut olarak gördükleri kişiler değerlendirilecek.

ENFLASYON DA MASADA OLACAK

Ekonomide atılan adımlar ve hayat pahalılığı da MYK toplantısında ele alınacak konular arasında.

Parti yönetimi ve bakanlar, Türkiye Buluşmaları'nın ilk etabında sahada yoğun bir çalışma yürütmüş olup, bu çalışmaların sonuçları MYK'da değerlendirilecek ve Başkan Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

AK Parti, ekim ayında Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı liderliğinde yeni anayasa konferanslarına başlayacak.

Bu konunun da MYK toplantısında görüşülmesi bekleniyor.