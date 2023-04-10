AK Parti’nin yeni milletvekili aday listesi beklendiği gibi büyük bir değişime sahne oldu. Bugüne kadar genellikle yüzde 45-50 arasında kalan kadro değişimi bu seferki liste ile yaklaşık yüzde 65'lik değişimle AK Parti tarihinin en yüksek revizyonu olarak nitelendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da uzun süredir vurgu yaptığı değişim mesajı ile 3 dönemlikler dâhil olmak üzere, partinin mevcut milletvekili kadrosunun yüzde 66’sı liste dışı kaldı. AK Parti’nin toplamda mevcut 285 milletvekilinden 181’i yeniden listeye alınmadı. Listelerde teşkilatlardan gelen isimlere ve gençlere ağırlık verildi, liste başlarına şehirleri sürükleyecek isimler yerleştirildi. AK Parti’ye bir anlamda ‘Gençlik aşısı’ yapıldı. Listenin en genci ise 19 yaşındaki üniversiteli oldu.

AĞIR ABİLER KADRO DIŞI

Yıllardır Erdoğan’la birlikte siyaset yapan ve bir bölümü de 5 dönemdir milletvekili olan isimler bu dönem Meclis’te olmayacak. Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Recep Akdağ, Mehdi Eker, Mustafa Şentop, Fikri Işık, Mustafa Elitaş, Ali İhsan Yavuz, Veysel Eroğlu, Yalçın Akdoğan, Nurettin Canikli, Cevdet Yılmaz, Mahir Ünal, İsmet Yılmaz, Hamza Dağ ve Bülent Turan liste dışı kalan isimler arasında.

AK Parti’de 3 dönemdir milletvekilliği yapan bazı isimler ise, 25’inci dönem ‘Yok hükmünde’ sayıldığı için Erkan Kandemir, Ayşe Keşir, Leyla Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan gibi bazı isimler kurala takılmamış oldular.

Depremin etkilediği 11 ilin mevcut milletvekillerinin de büyük bölümü değişti. Bu illerde toplam 38 milletvekili liste dışında tutuldu.

Adıyaman'da mevcut 3 milletvekilinin tamamı, Elâzığ’da da aynı şekilde 4 milletvekilinin tümü listeye alınmadı. Ayrıca, Hatay Valiliği görevinden istifa ederek Sivas’tan aday adaylığını koyan Rahmi Doğan’a kamuoyundan gelen tepkiler dikkate alındı.

Bu nedenle Doğan'a milletvekili aday listesinde yer verilmedi.

AHDE VEFA GÖSTERİLDİ

AK Parti’nin listesinde önceki dönemlerde milletvekilliği yapan, ancak sonrasında liste dışı kalan bazı isimler de yeniden vitrine alındı. Bu kapsamda, eski bakanlardan Faruk Çelik Artvin, Abdülhamit Gül Gaziantep’ten, eski milletvekili Haluk İpek Amasya’dan, eski milletvekilleri Ayhan Gider Çanakkale’den, Galip Ensarioğlu Diyarbakır'dan liste başı oldu.

Öte yandan; 3 Kasım 2002 seçimlerinde siyasi yasaklı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yasağının kaldırılmasından sonra Siirt’ten milletvekili seçilen Mervan Gül istifa ettirilmişti. Bu istifadan sonra yapılan ara seçimlerde Erdoğan, Gül yerine Siirt’ten milletvekili seçilmişti. Mervan Gül sadece 3 ay milletvekilliği yaptı. AK Parti’nin 14 Mayıs listesinde Gül bu kez Siirt’ten liste başında aday gösterildi.

KABİNE ÜYELERİ LİSTE BAŞI

Bakanlardan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi talepleri ile aday olmadı.Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’la birlikte, 15 Bakanın tamamına milletvekili listesinde yer verildi.

İstanbul’da Murat Kurum ve Süleyman Soylu’nun yanı sıra, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş üç ayrı bölgeden liste başı yapıldı. MKYK üyesi Kürt kökenli isimlerden Abdurrahman Kurt, bu kapsamda İstanbul’da Kürt kökenlilerin yoğun olarak bulunduğu 3’üncü bölgeden aday gösterildi.

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, beklendiği gibi AK Parti İstanbul 3. Bölge 4. sıra adayı oldu. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul ikinci bölge 4’üncü sıradan kontenjan ayrıldı. Yazarımız Prof. Dr. Mehmet Şahin AK Parti Kahramanmaraş listelerinden aday oldu.

Merhum Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş’in AK Parti listesinde yeniden yer alması da dikkat çekti. AK Parti MKYK üyesi Sevan Sıvacıoğlu da milletvekili adayı yapıldı. Ermeni kökenli doktor Sıvacıoğlu İstanbul 2’nci bölge 9’uncu sıradan aday gösterildi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ise AK Parti listelerinde yine kendine yer bulamadı.

Haber7