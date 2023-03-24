Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayımda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında seçim kararının yayınlanmasıyla birlikte 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Milletvekilliği seçimlerinin yapılması kesinleşti..

Siyasi partiler de, milletvekili aday adaylığı için başvuruları almaya başladı.

AK Parti'de aday adaylığı için yoğun bir talep var.

AK Parti'den vekil olmak isteyen 6 bin 25 kişi başvuru yaptı

Yoğunluk nedeniyle 22 Mart'a uzatılan AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularında son durum açıklandı.

Şu ana kadar toplamda 6 bin 25 başvuru alındı.

Bu başvuruların 1176'sı kadın aday olurken, 4849'u erkek olarak belirlendi.

Başvuru bedelleri AFAD'a bağışlanıyor

Öte yandan seçimlere ilişkin, müracaatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verilerek başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi.

Başvurular; yetişkinler için 20 bin TL, kadınlar ve gençler için 10 bin TL, engelliler için 5 bin TL şeklinde yapılıyor.

Ensonhaber