Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongre Kararını İmzaladı Bu önemli adımla birlikte AK Parti’de kongre süreci 4 Eylül itibarıyla başlayacak ve ilk kongreler 12 Ekim'de belde ve ilçelerde gerçekleşecek. Tüm il kongrelerinin 2025 Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Büyük kongre ise 2025 Mayıs ayında yapılacak.

MKYK Toplantısında Kongre Hazırlıkları Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi, yaklaşan kongre süreciydi. Toplantıda, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre hazırlıklarıyla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumda, AK Parti’nin belirlediği takvim doğrultusunda atılacak adımlar ve kongre sürecinin nasıl ilerleyeceği üzerinde duruldu.

AK Parti’de Kongre Takvimi Resmen Başlıyor

AK Parti, belirlenen takvim çerçevesinde 4 Eylül’den itibaren kongre sürecine giriyor. İlk kongreler 12 Ekim’de belde ve ilçelerde yapılacak, ve 2025 Mayıs ayında yapılması planlanan büyük kongreye kadar sürecek olan bu kapsamlı süreç, partide önemli değişikliklere sahne olacak. Özellikle il ve ilçe yönetimlerinde büyük yenilikler bekleniyor.

Büyük Kongre, Değişimin Habercisi Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partideki değişim tartışmalarına büyük kongreyi işaret ederek yanıt verdi. Erdoğan, bu sürecin AK Parti tarafından belirlenen takvim ve zeminde gerçekleşeceğini vurguladı. Hem il-ilçe yönetimlerinde hem de parti üst kadrolarında ciddi değişimlerin yaşanacağı kongre süreci, partinin geleceğini şekillendirecek.

AK Parti Vitrini Gençleşecek

Erdoğan’ın, 2028 seçimlerini de gözeterek AK Parti’nin üst kadrosunu yenileyeceği ve parti vitrininin genç kadrolardan oluşacağını planladığı belirtiliyor. Erdoğan, geçmişteki kongre ve seçim süreçlerinde kadroların yüzde 50’den fazlasını değiştirmişti, ancak bu kez daha büyük bir değişimin olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu hamle, partinin dinamik bir yapıya kavuşmasını ve gençleşmesini sağlayacak.

Şok Karar! AK Parti’de Büyük Kongre Fırtınası: Kadrolar Sil Baştan Yenileniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongre Kararını İmzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’yi 8. Olağan Büyük Kongre’ye taşıyacak kararın altına imzasını attı. Bu önemli adımla birlikte AK Parti’de kongre süreci 4 Eylül itibarıyla başlayacak ve ilk kongreler 12 Ekim'de belde ve ilçelerde gerçekleşecek. Tüm il kongrelerinin 2025 Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Büyük kongre ise 2025 Mayıs ayında yapılacak.

MKYK Toplantısında Kongre Hazırlıkları Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi, yaklaşan kongre süreciydi. Toplantıda, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre hazırlıklarıyla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumda, AK Parti’nin belirlediği takvim doğrultusunda atılacak adımlar ve kongre sürecinin nasıl ilerleyeceği üzerinde duruldu.

AK Parti’de Kongre Takvimi Resmen Başlıyor

AK Parti, belirlenen takvim çerçevesinde 4 Eylül’den itibaren kongre sürecine giriyor. İlk kongreler 12 Ekim’de belde ve ilçelerde yapılacak, ve 2025 Mayıs ayında yapılması planlanan büyük kongreye kadar sürecek olan bu kapsamlı süreç, partide önemli değişikliklere sahne olacak. Özellikle il ve ilçe yönetimlerinde büyük yenilikler bekleniyor.

Büyük Kongre, Değişimin Habercisi Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partideki değişim tartışmalarına büyük kongreyi işaret ederek yanıt verdi. Erdoğan, bu sürecin AK Parti tarafından belirlenen takvim ve zeminde gerçekleşeceğini vurguladı. Hem il-ilçe yönetimlerinde hem de parti üst kadrolarında ciddi değişimlerin yaşanacağı kongre süreci, partinin geleceğini şekillendirecek.

AK Parti Vitrini Gençleşecek

Erdoğan’ın, 2028 seçimlerini de gözeterek AK Parti’nin üst kadrosunu yenileyeceği ve parti vitrininin genç kadrolardan oluşacağını planladığı belirtiliyor. Erdoğan, geçmişteki kongre ve seçim süreçlerinde kadroların yüzde 50’den fazlasını değiştirmişti, ancak bu kez daha büyük bir değişimin olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu hamle, partinin dinamik bir yapıya kavuşmasını ve gençleşmesini sağlayacak.