Edremit Uygulama otelinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İl Başkanı Emre Güray, önceki dönem milletvekili Abdulahat Arvas, önceki dönem il başkanları Abdullah Aras, Vesim Yaviç, eski belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Konuşmasına İsmail Haniyye ve Filistin'de hayatını kaybedenleri anarak başlayan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “Kıymetli önderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli duruşunu ve İsrail’e karşı net mesajlar verip dik duran tavrının önemini bir kez daha anlıyoruz” dedi.

“GÜRAY, “AK PARTİ VE ERDOĞAN’A İHTİYACIMIZ VAR”

"Birileri partimizin güç kaybetmesini, iktidarının son bulmasını istiyor" direk sözlerine devam eden Güray, “Türkiye’nin yeniden vesayet dönemlerinin, kısıtlamaların ve yasakların yaşandığı dönemlerin zihniyeti ile yönetilmesi yönündeki hevesini görüyoruz. Ben şeref duyarak yürüttüğüm bu il başkanlığı görevimi ifa ederken yıllar boyunca oluşmuş ya da oluşması muhtemel kırgınlık, dargınlık ve ayrılıkların artık son bulması gerektiğini bugün burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Bugün Müslüman ülkelerin yaşadığı büyük zulümleri yaşamamak, ülkesel ve yerel ölçekte ise dünyaya kafa tutabilen bir dirayete sahip olan bir Türkiye hedefini yürütebilmek için bizim AK Parti’ye ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

KAYATÜRK, “SEÇİMDE İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK”

Seçimde istediklerini elde edemediklerini aktaran AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, “Tekrar çok hızlı bir şekilde ayağa kalkacağız, bundan kimsenin endişesi olmasın. Bizim eksiklerimiz kusurlarımız olabilir. Bunları gidermek için de el birliğiyle çalışacağız. Kenetlenip kucaklaşmamız gerekiyor. Yoksa ayağa kalkmanın mümkün olmayacağını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Tüm Belediye başkan adaylarımız seçilmek için canla başla çalıştılar. Van teşkilatı olarak bugüne kadar Van’da siyaset yapmış bütün arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bu meseleyi başından sonuna kadar tek tek konuşacağız, tartışacağız ve hep birlikte uygun adımlar atacağız” dedi.

“BU PARTİ SIRADAN BİR PARTİ DEĞİL”

Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise, “Zorlaştıran değil kolaylaştıran, bölen değil birleştiren, iten değil kucaklayan bir yönetim anlayışıyla yola çıkan Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında saf tutan, prangaları yerle bir eden, zincirleri kopartan siz değerli teşkilatları yürekten alkışlıyorum. Başka partilerin genel merkezlerinin yapamayacağı toplantıları biz rutin il danışma meclislerinde yapıyoruz. Biz sıradan bir parti olsaydık Ayasofya açılır mıydı? 104 milyar dolarlık maliyetli olan bu kadar büyük bir depremin yaralarını bu kadar hızlı sarabilir miydik? Bunu Hep birlikte gerçekleştirdik. Bu yönetim anlayışını Türkiye’ye kazandıran Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hepinize selamları var. Biz şimdi böyle bir liderin arkasında kenetlenmeyelim de ne yapalım?” dedi.