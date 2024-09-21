Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) büyük kongre öncesi bir çok ilde değişime gitti. Bir çok il ve ilçe başkanının değiştiği AK Parti'de sıra Van'a geldi.

14-0'ın hesabı soruluyor

AK Parti geçtiğimiz yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi'de dahil olmak üzere 14 belediyeyi seçimde kazanamamış, elindeki mevcut belediyeleri de koruyamamıştı. AK Parti Genel Merkezi kongre öncesi düğmeye bastı ve Van'daki 14-0'lık başarısızlığın faturası kesmeye başladı. 1'i merkez ilçe olmak üzere 5 ilçe başkanının istifasının istendiği Van'da, başka değişikliklerin de olması bekleniyor.

Tuşba ilçe başkanının istifası şok etkisi yarattı!

Van'ın merkez ilçelerinden biri olan Tuşba'nın ilçe başkanı Erdal Baran'ın istifası ilçede şok etkisi yarattı. Ağırlığı kırsal mahallelerden oluşan Tuşba'da başarılı çalışmalara imza atan Erdal Baran'ın istifasının istenmesi şaşkınlıkla karşılandı. Tuşba'nın dışındaki merkez ilçelerden İpekyolu ve Edremit'te ise değişiklik olmadı.

5 İlçe başkanının istifası alındı

AK Parti Van'da; Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran, Muradiye İlçe Başkanı M. Nesim Yavrutürk, Çatak İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, Gürpınar İlçe Başkanı Garbi Erdoğan ve Gevaş ilçe başkanı Tahsin Değirmencioğlu olmak üzere 5 ilçe başkanının istifasını istedi.

İstifalar devam edebilir

AK Parti kulislerinde seçimde en büyük hezimeti yaşayan Özalp, Başkale ve Saray ilçe başkanlarının da istifasının her an istenebileceği konuşuluyor.

AK Parti'de geçtiğimiz günlerde Erciş İlçe Başkanı değişmiş, İl Kadın Kolları Başkanı da istifa etmişti.