Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 8. Büyük Olağan Kongre çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan 81 ili kapsayan "Türkiye Buluşmaları" programını sürdüren AK Parti, bir yandan da il ve ilçelerde değişime gidiyor. Önceki günlerde Van'da aralarında Tuşba'nın da bulunduğu 6 ilçe başkanının istifasını isteyen AK Parti, bu isimler yerine yeni atamalar gerçekleştirdi. Merkez ilçe olan Tuşba dışındaki 5 ilçeye atama gerçekleştiren AK Parti, değişim ve dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

İşte yeni atanan ilçe başkanları:

Gürpınar - Faruk Şamiloğlu

Muradiye - Kutbettin Durmaz

Gevaş - Nevzat Çalımlı

Çatak İlçe Başkanı Fazıl Babur

Başkale İlçe Başkanı Sercan Bayer