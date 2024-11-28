Bir süre önce affını isteyen Havva Duran’dan boşalan AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanlığı’na Zerrin Alpaslan atandı.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Kadın Kolları Van İl Başkanlığı görevinden ayrılan Havva Duran, görevi Zerrin Alpaslan’a devretti.

Konu ile ilgili olarak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda; “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Van İl Kadın Kolları Başkanlığı’na Zerrin Alpaslan atanmıştır. Görevi devreden Havva Duran başkanımıza emek ve gayretleri için teşekkür ederiz” denildi.