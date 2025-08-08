AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas’ın başkan olmasının ardından çeşitli birimlerde komisyonlar kurulmuştu. Komisyonlardan biri olan Eğitim Komisyonunu dün toplayan Arvas, Komisyon Başkanı Yıldıray Tuncay ve üyelerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“EĞİTİM OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”

İl Başkanı Abdulahat Arvas, eğitimin önemine vurgu yaparak; “Göreve geldiğimiz günden itibaren teşkilatlarımızla birlikte çok yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor ve ücra yerler, kırsal mahalleler olmak üzere her noktaya ulaşmaya ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye maksimum derecede özen gösteriyoruz. Kurmuş olduğumuz komisyonlar ile de vatandaşlarımızın kurumlara yönelik talep ve önerilerinin takibini ilgili kurumlar nezdinde sağlıyoruz. Şüphesiz şehrimizin her ferdi ve her noktası bizim için ziyadesiyle önem arz etmektedir, bu sebeple komisyonlarımız belirli aralıklarla toplantılar yapıyor ve istişarelerde bulunuyorlar. Şehrimizin gelişmesi, sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz, çocuklarımızın daha rahat bir yaşam idame ettirmesi ve daha müreffeh bir toplum haline gelebilmemiz için, eğitim olmazsa olmazımızdır” dedi.

Arvas, “Bunun için de çocuklarımızın kaliteli bir eğitimle yetişmesi ve kendilerini geliştirerek kendilerine, ailelerine, memleketlerine, ülkelerine ve dünyaya ciddi katkılar sağlayacak bireyler haline gelmeleri için bizler de üzerimize düşeni yapıp daima eğitim camiasının yanında yer alacağız. Genelde ve yerelde eğitimdeki sorunların hızlıca çözülmesi için bizler de gerekli katkıyı sunacak, engellerin kaldırılması, çocuklarımızın manevi değerlerinin gelişmesi için çalışacağız. Gençlerimiz kandil görevini görerek kendilerini eğitimle geliştirecek ve hem kendilerini hem de çevrelerini aydınlatacaklar. Bugün il binamızda Eğitim Komisyonu üyelerimiz ile yapmış olduğumuz toplantı neticesinde, ilimizdeki eğitim yönetimi, eğitim sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdık. Tüm paydaşlar ile birlikte hareket ederek sadece eğitimde değil, Madde Bağımlılığı Komisyonu, Tarım Komisyonu, Sağlık Komisyonu, Ekonomi Komisyonu, Çevre Komisyonu, diğer komisyonlarımız ve ilgilileri ile birlikte hareket edip şehrimize hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Arvas, açıklamasını şu şekilde tamamladı; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, biz milletimizin sevdalısı ve hizmetkârıyız sözüne binaen, bizler de AK Parti Van teşkilatı olarak, bütün ilçe teşkilatlarımız ve kademelerimizle birlikte milletimizin hizmetindeyiz ve milletimize aşığız. Bütün gayemiz, şehrimizi her alanda kalkındırmak, sorunları çözüme kavuşturmak ve daima milletimizle iç içe olmaktır. Bizlere bu fırsatı sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, ilimizin taleplerini ilettiğimiz kıymetli bakanlarımıza ve AK Parti Genel Merkezimize teşekkür ediyorum.”