10 Mart sonrası başlayacak olan seçim maratonu öncesi partiler son hazırlıklarını yaparken AK Parti’de de ülke genelinde boşalan il başkanlıkları koltuklarına atamalar yapılıyor.

Milletvekilliği için istifa eden isimler için çalışmalar yapan AK Parti’de uzun süredir Van için de çalışmalar yürütülüyor.

Önceki il başkanı Türkmenoğlu’nun milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan koltuk için birçok isim telaffuz edilirken, atama konusunda son aşamaya gelindiği öğrenildi. uzun süredir adaylıkları değerlendiren AK Parti genel merkezi bugün 4 ismi il başkanlığını görüşmek üzere Ankara’ya davet etti.

İŞTE GÖRÜŞMEYE DAVET EDİLEN İSİMLER

Ak Parti’nin yarın yapılacak görüşmeye davet ettiği isimlerin şu şekilde olduğu öğrenildi:

Çağatay Akyol

Yasin Ertürk

Emre Güray

Abdullah Çalım

Şehrivangazetesi