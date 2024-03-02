31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına yoğunluk verdiklerini belirten AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, "40 gündür sahadayız, bütün ilçelerimizin seçim ofisini açtık fakat iki ilçemize ziyaret gerçekleştiremedik.

Hızlı bir şekilde çalışıyoruz, teşkilatlarımız ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları ciddi bir şekilde gece gündüz esaslı çalışıyoruz. Gece ev ziyaretleri, gündüz de sahada esnaflarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve çeşitli gruplarla çalışmaya devam ediyoruz. 13 ilçe belediye başkan adayımız da kendi ilçelerinde çalışmalarına devam ediyorlar. Büyükşehir olarak biz de 13 ilçelerimizin de seçim çalışmalarına ve seçim ofisi açılışlarına katılıyoruz." şeklinde konuştu.

“14 GÖLETİ PROGRAMA ALDIK”

Önceki dönem yapmış olduğu Van Milletvekilliği görevi süresince faaliyete geçirdikleri çalışmaları da aktaran Arvas, "5 yıllık vekillik sürecinde ben Van'a yapılan iyi hizmetlere vesile oldum. İki ayrı projeden bahsetmek istiyorum; 1969’da Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Van'da kuruldu. 1969'dan 2018'e kadar 53 yıldır yalnızca 6 tane gölet Van'a yapıldı.

Bize verilen bilgiler doğrultusunda 4'ü ömrünü tamamlamıştı, 2 tanesi ise faal aktif devam ediyor. Biz 2018-2023 yılları arasında 3 vekil olarak mecliste 14 göleti programa aldık. 4-5 tanesi yapılıyor, 4-5 tanesi de ihale sürecinde. Ciddi bir su sorunu yaşıyoruz, malumunuz su sorunu var.

Van Gölü'nün çekilmesiyle ve kuraklığa karşı mücadelede mutlaka barajların ve göletlerin yapılması gerekiyor. 60 yıldır Çaldıran Ovasında hepimizin de bildiği üzere orada da baraja ihtiyaç var. Çubuklu Barajını da programa aldık, yarısı yapıldı, yaz aylarında başlayacak, Muradiye'de de keza aynı şekilde baraj yapılacak." ifadelerine yer verdi.

Vekillik döneminde talep edilen tüm çalışmalara yanıt verdiğini belirten AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, "Bütün ilçelerle ilgili ne talep edildiyse bu taleplerle ilgili çalışmalarımız oldu" dedi.

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ KURULDU

Arvas, yaptığı açıklamada; "1970'li yıllarda bölge müdürlükleri ve müdürlükler Van'da kurulmuştu. Biz yine 2018-2023 yıllarında 3 vekil olarak çalıştık, 4 ayrı müdürlük Van'da kuruldu. Bu müdürlüklerin iki tanesi yine aynı şekilde bölge müdürlükleri oldu.

Bu kurulan müdürlüklerden biri; Laboratuvar Şube Müdürlüğü, diğeri ise Hayvan İthalat ve İhracatında Şube Müdürlüğümüz yoktu onu da kurdurduk. Toprak Mahsulleri Ofisimiz kapalıydı, biz onu ajans olarak kurduk tekrar, sonra da müdürlüğe çevirdik. Bir de 30 bin ton lisanslı depoculuk kurdurduk özel bir firma tarafından. Böylece vatandaşımızın buğday, arpa, mısır ihtiyacı olduğunda temin edebilecek” diye kaydetti.

Van’ın tarım ve hayvancılık bölgesi olduğuna vurgu yapan Arvas; “Sanayicilik yeni yeni gelişiyor. Tarımla ilgili sigorta olmadığı için en yakın yer Erzurum'da vardı. TARSİM Bölge Müdürlüğü'nü kurduk. Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'e hizmet veriyor. Açılışını yaptığımız en önemli kuruluşlardan biri Tarımsal Araştırma Enstitüsü oldu. Üniversite ile beraber çalışıyor, 7 dalda araştırma yapacak, bu çok bilinmedi ama yine Van, Hakkari, Bitlis ve Muş bölgesinde faaliyet gösterecek.

Gen üzerine çalışmalar yürütecek, tohumların böylece daha da verimli olmasına olanak sağlanacak. Aromatik bitkiler, su ürünleri, hayvancılık, tarım, yem bitkileri… Bu kuruluş Türkiye'de 48 ilde vardı, Van'da yoktu. Bizler onu kurduk, 49'uncusunu Van'da kurduk. 30'a yakın teknik eleman çalışacak, bu teknik elemanlarla üniversite el ele verecek." diyerek tarım, hayvancılık, araştırma gibi çok sayıda çalışma gerçekleştirdiklerini aktardı.

“TEDAVİ MERKEZLERİNİN AÇILMASINA ÖN AYAK OLDUK”

Vekillik döneminde, çeşitli tedavi merkezleri kurulmasına ön ayak olduklarını da anlatan Arvas, "Van'da en büyük problemlerden biri de uyuşturucu madde kullanımı maalesef ki. Bağımlı olan gençlerin tedavisine olanak sağlayacak iki kuruluş kurduk; biri AMATEM diğeri ise ÇAMATEM. Her ikisi de faaliyet veriyor şu an. Beş tane hastanemiz programa alındı” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, "Van'ın ne ihtiyacı varsa vekillik sürecimizde mücadelemizi verdik. İran'a ticaretimiz var bunu da geliştireceğiz, geçen yıl 800 bin turist gelmişti, bunu 1 milyon, 2 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece hem esnaf hem de turizm kazanacak." diyerek her alanda çalışmalara önem verdiklerini ve projeler geliştirdiklerini belirtti.

SORULARI YANITLADI

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, basınla bir araya geldiği toplantıda sorulan sorulara da yanıt verdi.

Seçim süreci ve muhtemel sonucuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Arvas, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“KAYYUMLARIMIZ MEMLEKETE HİZMET ETTİ”

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, kayyumların zamanın gerekliliği olduğunu söyleyerek, memlekete hizmet ettiklerini kaydetti.

Arvas; “Kayyumlarımız bu memlekete hizmet etti, bu durum devletin bir projesiydi ve dönemin gerekliliğiydi. Haliyle mevcut kayyumlarımızı sahipleniyorum, kayyum boşu boşuna ve sebepsiz yere atanmadı, devlet, karayolları gibi memleketin hayrına olan kurumları ve kamu kurumlarına nasıl sahip çıkıyorsa buranın belediyesine de sahip çıkarak kayyum atamıştır." şeklinde konuştu.

“SİVİL BELEDİYECİLİĞİ ÖNEMSİYORUZ”

Kayyum olarak atanan yöneticilerin kamu hizmeti için burada bulunduklarını belirten Arvas, "Hizmet için buradalar fakat özünde belediyecilik anlayışı sivillerin hayatına dokunacak bir işleyişe sahip olduğu için biz sivil belediyeciliği önemsiyoruz. Sivil siyaseti önemsiyoruz, ben kayyum olarak atanmayı değil belediye başkanı olarak seçilmek istiyorum. 50 yıldır konuşulan bir sahil yolu projesi var ve bu sahil yolu kayyum döneminde açıldı." dedi.

Arvas, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı; “Benim amacım bu şehirde hizmetkâr olmak. Bu kentin mimarı olmak istiyorum. Şehrül emin olmak istiyorum. Çalışmam da çabam da bunun içindir. Benim bu kent ile ilgili çokça hayalim, projem ve çalışmam var. Ama asla niyetim ikinci seçilip kayyum olarak atanmak, kayyum olmak değil.”