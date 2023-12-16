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AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran ve ilçe teşkilat üyeleri, Tuşba’daki çalışmalarını sürdürüyor.

Atandığı günden bu yana Tuşba'yı karış karış gezen AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran ve Yönetim Kurulu Üyeleri, vatandaşlarla bir araya geliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi Tuşbalılarla buluşan Baran, "Tuşba'da ziyaret edilmedik hane, sıkılmadık el, çözülmedik sorun bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.

İstasyon Mahallesinde vatandaşların coşkuyla karşıladığı Baran, yaklaşık 500 kişiye seslendi. Ziyaretlere kırsaldan başladıklarını ifade eden Baran, “Bu çoşkulu karşılama için İstasyon Mahallesindeki vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Seçim öncesi bizi yüzlerce kişinin karşılayıp bağrına basması, yerel seçimler öncesi bizim motivasyonumuzu da son derece arttırdı. İlk günkü aşkla çalışmalarımıza Tuşba'nın kırsalından başladık. Normalde hafta içi ve hafta sonu kırsal mahallelerimizde buluşmamız var. Bu mahalle buluşmalarıyla insanlar bugüne kadar gelip bizi yeni makamımızda tebrik ettiler. Yeni yönetimdeki koordinatör arkadaşlarımızla ve meclis üyelerimle mahalle ziyaretlerimiz oluyor. Hem tanışma hem sohbet hem de vatandaşlarımızın bu süreçte bir talebi varsa onları doğrudan kurumlara iletip sorunlarıyla ilgili çözüm üretiyoruz.” ifadelerini kullandı.

AK Belediyeciliğin Tuşba'ya çok yakıştığını ifade eden Baran, "Yaklaşık 2 dönemdir Tuşba'yı AK Belediyeler yönetiyor. Kırsaldaki mahalle buluşmalarına gittiğimiz zaman belediyelerimizin yaptığı hizmetleri görüyor ve gururlanıyoruz. Tuşba'da asfaltı olmayan hiç bir mahalle kalmadı. Her mahallemizde parke taşları, parklar ve sosyal donatılar var. Tuşba için hayallerimiz var, daha çok hizmet edeceğiz, Tuşba'yı örnek bir ilçe haline getireceğiz. Bizler SKM'mizi kurduk ve çok güzel bir süreç yönetiyoruz. Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları geceli gündüzlü çalışıyor. İl Başkanımız ve milletvekillerimiz sürekli sahada çalışıyor. Sadece Tuşba'yı değil, Van'daki 14 belediyeyi de kazanacağız. Bir kez daha bizi bağrına basan, bizimle birlikte yol yürüyen, büyük bir çoşkuyla seçime hazırlanan bütün İstasyon Mahallesi'ndeki halkımızı selamlıyor, şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.