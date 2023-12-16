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Gazze'de insani dram yaşanıyor.

Bölgede 7 Ekim günü başlayan saldırılar tüm hızıyla devam ediyor.

İsrail'in ayrım gözetmeksizin sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler ve kiliselere yönelik saldırılarında, çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Touma'nın BBC'ye yaptığı açıklamalara yer verildi.

"Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değil"

Touma, UNRWA'nın Gazze'de 1050 sığınma yerinin bulunduğunu ve yenilerinin açıldığını, ancak bunların aşırı kalabalık olduğunu söyledi.

Sığınma yerlerinin dün yağan yağmur sonrasında "çamur içerisinde" kaldığına dikkati çeken Touma, UNRWA'nın yalnızca Refah sınırı yakınında faaliyet gösterebildiğini kaydetti.

"Görevimizi yerine getiremiyoruz"

Touma, "Kısıtlamalar nedeniyle en çok ihtiyaç duyanlara ulaşamıyoruz ve görevimizi yerine getiremiyoruz." dedi.

"Gökyüzü bombardımanla doluyken yardım ulaştıramayız." diyen Touma, insani yardım arzının da "çok sınırlı" olduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 118’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 288 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.