Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) büyük kongre öncesi bir çok il ve ilçede değişime gitti. Van'da 14 belediyeden 14'ünü de kazanamayan AK Parti, değişim için kolları sıvadı.

Van Büyükşehir Belediyesi dahil 14 belediyede seçimi kaybeden AK Parti, faturayı 5 ilçe başkanına kesti.

Merkez ilçelerden sadece Tuşba ilçe başkanı Erdal Baran'ın istifasını isteyen AK Parti, Muradiye, Çatak, Gürpınar ve Gevaş ilçe başkanlarından da istifa etmelerini istemişti.

TUŞBA'DA İSTİFALAR BAŞLADI

AK Parti Tuşba İlçe Başkanlığı'nda aralarında encümen, yürütme ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı 18 kişi istifa etti.

Konuyla ilgili WanHaber'e konuşan ve isminin yayınlanmasını istemeyen bir yönetim kurulu üyesi "Biz yerel seçimlerde kendi adayımızı çıkarmak istedik ama genel merkez buna izin vermedi. Belirleyemediğimiz bir aday ile seçime girdik ve nihayetinde seçimi kaybettik. Burada bizim de kusurumuz var, kabul ediyoruz. Bu yenilginin oluşmaması için geceli gündüzlü çalıştık. Gitmediğimiz köy, sıkmadığımız el kalmadı. 14-0'lık hezimetin faturasının kesilmesi çok doğaldır, ama diğer ilçelerde başarı varmış gibi sadece 5 ilçe başkanının istifasının istenmesi manidar değildir. Ortada başarı varsa tüm ilçelerde var, ortada başarısızlık varsa o da tüm ilçelerde var. Biz başkanımız Erdal Baran'ın dürüstlüğüne ve çalışkanlığına şahidiz. Genel Merkez'in aldığı kararı yanlış buluyor ve yönetimden istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.