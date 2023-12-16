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WanHaber

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan ve beraberindeki AK Parti İpekyolu ilçe teşkilatı üyeleri, WanHaber’e nezaket ziyaretinde bulundu.

31 Mart 2024 yerel seçimleri ile beraber siyasi çalışmalarını sürdüren AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan ve beraberindeki ilçe teşkilatı heyeti, WanHaber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Uğur Tunçdemir ile bir araya geldi.

Kuşan ve yönetimi ziyaret kapsamında, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin görüşlerini dile getirirken, Tunçdemir de ziyaret dolayısıyla AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Kuşan ve beraberindekilere teşekkür etti.