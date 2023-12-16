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Nihat Bayşu Konferans Salonu’nda çok sayıda öğrenci ve ailelerin katıldığı programda Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Yardım kısa bir konuşma yaptı.

Uzun bir yol olan eczacılık serüveninin ilk adımını atmak için bir araya geldiklerini belirten Dekan Yardım, dürüstlüğün, temizliğin, alçakgönüllülüğün ve sorumluluğun temsilcisi olan beyaz önlük giyen öğrencileri tebrik etti.

2011 yılında kurulmuş olan Eczacılık Fakültesi’nin şu an 29 akademik ve 10 idari personelle hizmet vermeye devam ettiğini dile getiren Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Yardım, “Önlüklerinizi, sizleri beş yıl boyunca eğitecek olan ve geleceğin eczacıları olmanız için elinden gelen her şeyi büyük bir özveri ve şefkatle yapacak olan değerli hocalarınızın elinden giyeceksiniz.

Umuyorum ki bu 5 yılda uzun eğitim maratonunu ve zorlu sınavları aşarak sorumluluğu çok, manevi hazzı yüksek olan eczacılık mesleğini en güzel şekilde temsil edecek donanıma ve yeterliliğe sahip olacaksınız. Bu sıraları terk ettikten sonra da özgüveni yüksek, kaliteli iletişim kurabilen, akademik bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya meraklı, sorumluluk sahibi eczacılar olacaksınız” dedi.

Dekan Yardım’ın konuşmasının ardından 38. Bölge Van-Bitlis-Hakkâri Eczacı Odası Eş Başkanı Sabriye Şen de öğrencilere hitaben kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalardan sonra öğrencilere beyaz önlükleri düzenlenen törenle giydirildi. Önlük giyme törenine akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.