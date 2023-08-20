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Seçim sonrasında CHP'de değişim tartışmalarını başlatan ve öncülüğünü yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladığı yol haritasıyla tercihini İstanbul'dan yana kullandı ve bir kez daha belediye başkanlığına aday olacağının sinyalini verdi. CHP'de İmamoğlu'nun İstanbul adaylığına kesin gözle bakılırken AK Parti'nin adayının kim olacağı ise herkes tarafından merak ediliyor. Kulislerde bazı isimler ön plana çıkarken parti içerisinde de iki farklı görüşün hakim olduğu öğrenildi.

AK PARTİ'DE SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Mutlaka geri almalıyız" dediği İstanbul için AK Parti'de adeta seferberlik ilan edildi. Bu noktada en önemli kriter hiç kuşkusuz ki belirlenecek aday... Kulislerde Murat Kurum, Fahrettin Koca, Şadi Yazıcı, Tevfik Göksu ve Hilmi Türkmen isimleri ön plana çıkıyor. Bu isimlerle ilgili AK Parti'nin önümüzdeki günlerde bir anket çalışması yapması bekleniyor. Özellikle CHP'nin güçlü olduğu ilçelerde bu isimler sorulacak ve vatandaşlardan en çok teveccüh alan isim bir adım öne geçecek.

AK Parti, İmamoğlu'nun karşısına kimi çıkaracak? Vitrinde 5 isim var, parti içerisinde 2 farklı görüş hakim

İKİ FARKLI GÖRÜŞ HAKİM

Belirlenecek adayla ilgili çalışmalar devam ederken parti içerisinde de iki farklı görüşün hakim olduğu öğrenildi. Bir kesim İmamoğlu örneğindeki gibi adı geçen ilçe belediye başkanlarından birinin aday gösterilmesi gerektiğini ifade ederken, bir kesim de "İşi şansa bırakamayız" diyerek Murat Kurum ve Fahrettin Koca gibi İstanbul halkı tarafından tanınan, bilinen isimlerden birinin aday gösterilmesi gerektiğini savunuyor.

ERDOĞAN BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

AK Parti'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vitrine çıkan bu isimlerle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirebilir. Yapılacak görüşmede bu isimlere öncelikle böyle bir göreve talip olup olmak istemedikleri sorulacak. Adaylık için yeşil ışıl yakanlardan İstanbul'un temel sorunlarını kapsayan kapsamlı bir rapor hazırlamasını isteyeceği konuşuluyor.

ÖZEL BİR LANSMAN İLE AÇIKLANACAK

AK Parti'nin 7 Ekim'de yapılacak kongresinde yeni parti yönetimi belirlenecek. Bu yönetim aynı zamanda önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adayları belirleyecek, seçim sürecini yönetecek. Kongrede yerel seçim çalışmaları için resmi start da verilmiş olacak. Kongre sonrası önce büyükşehir belediye başkan adayları özel bir lansman ile kamuoyuna açıklanacak. Daha sonra da il ve ilçe belediye başkan adayları belirlenecek. Kasım ayına kadar tüm adayların netleşmesi hedefleniyor. Haberler.com