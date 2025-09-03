Programda konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, “Van’a gelmek için çok uzun zamandır yoğun bir özlem içerisindeydik. Bugün buradaki muhabbeti, kardeşliği, birliği ve dirliği Türkiye’nin dört bir yanına taşıyacağız. Bu nedenle bugün buraya Van’ın bereketini, kardeşliğini, dostluğunu almaya geldik.” dedi.

“SÜRECE KATKI VEREN HERKES İSMİNİ TARİHE YAZDIRACAKTIR”

Bu toprakların tarih boyunca türlü imtihanlardan geçtiğini belirten İnan, “Terörün karanlık yüzüyle en çok bu coğrafya karşı karşıya kaldı. Son dönemde ülkemizde yeni bir sürece girdik. Türkiye’nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkes ismini tarihe yazdıracaktır. Her kim siyasi çıkarları uğuruna bunu yaparsa açık söylüyorum, ne bu millet onun yüzüne bakar, ne de gelecek nesiller onu affeder.” ifadelerini kullandı.

“EMANETE İĞNE UCU KADAR DAHİ OLSA LEKE BULAŞTIRMAMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Çok hassas bir süreç yönettiklerini aktaran Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, “Biz Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla 86 milyonun emanetini taşıyoruz ve o emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmamaya gayret ediyoruz. Bu milletin iradesini hiçbir karanlık odak, hiçbir taşeron örgüt teslim alamaz. Terör örgütlerinin yok etmeye çalıştığı kardeşlik ruhu, Van’ın sokaklarında dimdik ayaktadır.” diye kaydetti.

“VAN’A 552 MİLYAR YATIRIM YAPTIK”

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan konuşmasının devamında, “Huzur ve güvenlik ortamının sağlandığı Van, bundan sonra terörle değil Van gölüyle, Akdamar adasıyla, Muradiye şelalesiyle, Bendimahi çayıyla, doğal güzellikleriyle, kültürel değerleriyle ve spor faaliyetleriyle anılan bir şehir oldu. Sadece Van’a yaptığımız yatırımların değeri 552 milyar lirayı geçti. Bunun en önemli şahitleri sizlersiniz.” ifadelerini kullandı.

ARVAS, “VAN’DA DA AYNISINI YAPACAKTIR”

Programda konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, “Biz 7 aydır kongremizin yapılış tarihinden bugüne kadar sahadayız, halkımızla beraberiz… Allah'ın izniyle 2053-2071 hedefine ulaşmak için bir ülkemiz var, bir bayrağımız var, bir liderimiz var, bir devletimiz var. Milletimizle, devletimizle, bayrağımızla, camimizle, ezanımızla ve marşımızla birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. 25 yıldır AK Parti 80 yıldır yapılmayanı nasıl Türkiye'de yapabildiyse, Van'da da aynısını yapacaktır” dedi.

TÜRKMENOĞLU, “GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAKLARINA İNANIYORUM”

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da, “Başkanımızın liderliğinde, önderliğinde inşallah bu tür çalışmalar şehrimize bir motivasyon kazanacak, bir rüzgar estirecek. Dünden bugüne kadar teşkilatımıza emek veren abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız, yeğenlerimiz, küçüklerimiz var. Ben onların da bu motivasyon gücümüzde güç katacaklarına inanıyorum. Bu vesileyle ben dışarıdan gelen misafirlerimizi Vanlılar adına onlara hoşgeldiniz diyorum” şeklinde konuştu.

KAYATÜRK, “ÜLKEMİZİN HUZUR VE BARIŞI İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ”

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise, “Yurt içinde, yurt dışında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gittiğimiz her tarafta başımız dik, alnımız açık. Biz 22 yıllık, 24 yıllık siyasetimizde Van'da Türkiye'nin herhangi bir noktasına gittiğimiz her yerde başımız dik alnımız açık. Dolayısıyla Van'da, Türkiye'de, yurt dışında değerli arkadaşlar emanet emin ellerde. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu bağlamda tabii ülkemizin içinin de huzurunu, barışını, refahını sağlamak için de canla başla uğraşıyoruz.” diye kaydetti