AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından 3 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00’de Uygulama Oteli Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı’na, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da katılım sağlayacak.

GÜRAY: “PARTİMİZE GÖNÜL VEREN DOSTLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Toplantı öncesi sosyal medya hesabı üzerinden partililere davet mesajı yayımlayan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “Partimize gönül veren tüm dava dostlarımızı istişare toplantımıza bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.