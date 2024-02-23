“Yeni Yüzyılda Edremit” başlığı altında düzenlenen proje lansman etkinliğine AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Kenan Öndil, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, çok sayıda partili ve Edremitliler katıldı.

ÖNDİL: “YAPACAKLARININ TEMİNATI YAPTIKLARI”

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Kenan Öndil, lansman toplantısında yaptığı konuşmada; “Başkanımız bugüne kadar sayısız projeye imza attı. Başaracağımıza inanıyoruz, Belediye Başkanımız İsmail Say'ın yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır” dedi.

GÜRAY: “AYAĞI YERE BASAN PROJELER”

31 Mart seçimlerine dair partisinin büyük oranda başarı elde edeceğine inancının tam olduğunu söyleyen AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “Her gün yeni, yeniden güçlü şekilde 31 Mart seçimlerine hazırlanıyoruz. Gittiğimiz her yerde tekrar ediyoruz. İnançlıyız bu konuda son derece de motivasyonumuz yüksek, başta Büyükşehir olmak üzere 31 Mart'ta 13 ilçeyi de alarak büyük bir zafer kazanacağız.

Hizmet dendiği zaman akla gelen ilk parti AK Partidir, AK Parti hizmetle eş anlamlı bir partidir. Biz de ilimiz ve ilçelerimizde ayağı yere basan projelerle hükümetimizin de destekleriyle hizmetlerimizi yapacağız. Hükümetimizle yerel yönetimleri birleştirip projelerimizi hükümet desteğiyle sonuna kadar uygulamak, şehrimize getirmek ve marka şehir olma yolunda projelerimizi ilerletmek istiyoruz.

Burada sunulan tüm projelerin hayata geçirileceğine inanıyoruz, geçtiğimiz beş yıl içinde birçok sorun çözüldü, yeni dönemde de geriye kalan tüm projelerin yapılacağına inanıyorum. Tüm adaylara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ARVAS: ŞEHRİMİZE HALKIMIZLA BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, “Allah nasip ederse 31 Mart'ta; 13 ilçe ve Büyükşehirle beraber belediyeyi kazandığımız zaman halkımızın umudu, gayesi, hedefi ile beraber şehrimize hizmet edeceğiz. Biz halkımızın hakkını aksatmayacağız, peşkeş çekmeyeceğiz, hak ve adalet içerisinde beytülmal olacağız, şehre mimar olacağız ‘şehri emin’ olacağız, biz bu yola beş yıl değil hayatımızı ortaya koymuşuz. Yolumuz, düşüncemiz, felsefemiz bu. Rabbim bizi milletimize karşı mahcup etmesin.

Bizim desteğe ve hep beraber şehrimize sahip çıkmaya ihtiyacımız var, sizlerle beraber yola çıkacağız, sizlerle beraber iş yapacağız. Ben, milletvekilliği dönemim boyunca haftanın üç günü Ankara'da Van'ın yararına olan dosyaları üç vekil beraber oluşturuyorduk, geriye kalan günlerde de Van'da bulunuyordum, ilimizde, ilçelerimizde, mahallelerimizde bulundum." şeklinde konuşarak milletvekilliği döneminden söz etti.

Arvas, halkın iradesine güvendiğini dile getirerek, seçmenlerin memleket sevdası ile sandığa gideceğine ve gitmeyecek olanları da ikna edeceğine inandığını söyledi.

SAY: “EDREMİT UÇACAK”

Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say, proje lansman gecesinde 2019-2024 Edremit Belediye Başkanlığı döneminde yürüttüğü projeler ve faaliyetlerden söz etti.

Say, “2019’dan bu yana geçen 5 yılın neredeyse tamamı global sağlık krizleri, afetler, afet yönetimi süreçleriyle geçti. Başta liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kabinemiz ve yerelde de bizler bu imtihanı vermeye çalıştık. Tüm bunlara rağmen pek çok hizmet yürüttük. Bu hizmetleri sağlamamızın birçok ayağı oldu. Hiçbir şekilde hiçbir mazeretin arkasına sığınmadık. Halkımızın ihtiyaçlarını taleplerini karşılamaya çalıştık. ‘Türkiye Yüzyılı’ dediğimiz ilk yerel seçimden sonra Van’ımızı da Edremit’imizi de Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi uçuracağız. Siz değerli halkımızın desteği ile şahlanış dönemini yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

İsmail Say, “2019’da ben Edremit Belediyesini devralırken bir kayyım belediyesinden devraldım. Biz Edremit’i devraldığımızda bura yalnızca bir kasaba değil, 128 bin nüfusu olan, bir ucu Erek Dağı’nın arkasında, bir sınırı Gevaş’ta, bir sınırı Şabaniye Caddesine, bir sınırı da Van Gölü’ne olan bugün itibari ile 130 bin nüfusu olan çok büyük bir coğrafyadan oluşuyor. Burada vizyoner projeler olan sahil bandı ve kız kalesi projelerini yapılmış olarak bulduk.

Ama Edremit sahil bandından ibaret değil. Edremit’in iki yüzü var, birincisi Edremit dışından gelenlerin burayı gördüğü, gezdiği yüzü. Diğeri ise Edremitlilerin yaşadığı yüzü. Edremit’te yüzlerce çıkmaz sokak, çok büyük bir alanı kaplayan kanalizasyon eksiği, doğalgazın olmayışı, hatta birçok yerde Telekom altyapısı yoktu. Bu sebepten rutin belediyecilik hizmetlerinin pek çoğu çözülmemiş durumdaydı. Normalde altyapı işine girmek bir belediye başkanı için risktir. Girdikten sonra kapatmak ise daha büyük bir risk ve maliyettir. Tüm bunlara rağmen Allah’ın izniyle biz bu işin altından da başarıyla kalktık” dedi.

SAY "İDDİALI KONUŞUYORUM" DİYEREK PROJELERİNİ AÇIKLADI

AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı Avukat İsmail Say, 'Yeni Yüzyılda Edremit Projeleri' başlığıyla söz konusu projelerini şu başlıklar halinde açıkladı;

1. Teleferik Projesi

2. DSİ Yerleşkesinin Van'a kazandırılması

3. Vadi Park ve Köprü Projesi

4. Deniz Yolu Projesi

5. Sahil Bandı 2. Etap

6. Seyir Cam Terası Projesi

7. Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi

8. 1000 Konut Projesi

9. Oteller bölgesi projesi

10. Edremit'te Alt Yapı Sorunu Olmayacak

11. 30 Km. Bisiklet Yolu

12. Ücretsiz Ring

13. Küçük Sanayi Sitesi ve Toplu İş yerleri projesi

14. Edremit Bulvarı

15. 200 KM. Yeni Yol açılacak

16. TOKİ AVM ve Yaşam Merkezi

17. 10 bin kişiye istihdam projesi

18. Kariyer merkezi projesi

19. Yeni iş kurana 100 Bin TL Destek

20. Üniversite öğrencilerine 1500 TL Destek

21. Dul ve Yetim Hemşerilere 2 Bin TL Destek

23. Emeklilere 2 bin TL Destek

24. Kültür Sanat Akademisi

25. Edremit Gastronomi Merkezi "GastroVan"

26. Edremit Festival " FestiVan"

27. Kadın Spor Merkezi ve Lokali

28. Anne Kart Projesi

29. Kırtasiye desteği projesi

30. YKS Ücretleri Yine Bizden

31. Kaynak Kitap Desteği

32. Düğün Salonu Bizden Projesi

33. Engelli Misafirhanesi

34. Edremit’i Beraber Yöneteceğiz Projesi

35. Emekli Lokali Projesi

36. 300 Bin Fide Desteği