Van İMKB Fen Lisesinde gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağan İpekyolu Kongresi'ne yoğun katılım gerçekleşirken, kongrede mevcut ilçe başkanı Yavuz Kuşan yeniden başkan seçildi.

YAVUZ KUŞAN: BU TOPRAKLARDA FİLİZLENEN UMUT ÇİÇEKLERİNİ KORUYACAĞIZ

Yeniden İpekyolu İlçe Başkanı seçilen Yavuz Kuşan, kongrede yaptığı konuşmada, “Bugün burada bulunmak, her birimizin içinde bir sevda ateşi, bir mücadele ruhu taşıdığımızın göstergesidir. Benim AK Parti’ye olan bağlılığımın temelleri, gençlik yıllarıma, geleceğin belirsiz olduğu, umutların solduğu günlere dayanır. O günlerde bir ses işitmiştim; sanki bir yiğit, bir aslan gibi haykıran bir liderin sesi… Adeta gönlümü titretmişti. Yanımdaki kişiye, ‘Bu kim?’ diye sordum. O da, ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan.’ ” dedi.

Kuşan konuşmasının devamında, şiirden kesit vererek, “Biz, kısık sesleriz… Minareleri, sen, ezansız bırakma Allah’ım! Ya çağır şurada bal yapanlarını, Ya kovansız bırakma Allah’ım! Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah’ım!” diye kaydetti.

Kuşan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hizmetlerine devam edeceklerini belirterek, “Erdoğan’ın önderliğinde, bu topraklarda filizlenen o umut dolu çiçekleri korumak için hepimiz dua ettik. Bu dava; sadece bir siyasi mücadele değil, bir sevda, bir aşk, bir vatana sahip çıkma meselesidir.” ifadelerine yer verdi.

ABDULAHAT ARVAS: KONGRELER HEYECANLA YAPILIYOR

AK Parti eski milletvekili ve önceki dönem Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, “22 yıldır memleketine hizmet eden, birçok zulmü, haksızlığı, hakareti ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan ve erdemli ekibinin işleri her daim rast gitsin. Kongreler heyecanla yapılıyor, Allah’ın izniyle hiçbir zaman durmak yok yola devam…” dedi.

BURHAN KAYATÜRK: AK DAVAYA GÖNÜL VERENLER VAR

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, kongrede yaptığı konuşmada, “Ben her iki seçimde de bizim teşkilatlarımızın canla başla çalıştığına birebir şahit oldum. Allah teşkilatlarımızdan, kadın kollarımızdan, gençlik kollarımızdan, bütün dava arkadaşlarımızdan razı olsun. Sadece mevcut arkadaşlarımız değil eski teşkilatlarımızdan bugüne kadar bize katkı sunan bütün arkadaşlarımız buradaydı, herkesi tebrik ediyorum.” diye konuştu.

EMRE GÜRAY: İPEKYOLU BİRLİĞİN DE ADIDIR

Kongrede açıklamalarda bulunan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “AK Parti inananların partisidir, yolda yolunu kaybedenlerin hemen bırakıp gidebilecekleri bir parti değildir. Dünden bugüne bu partide görev yapan, bu partinin koltuklarını terk etmeyen yiğitlere buradan selam olsun. Bir medeniyet ve ticaret yolunun ismini verdiği Van’ımızın en değerli ilçesi olan İpekyolu’nda, ilimizin en önemli kongrelerinden birini yapıyoruz. İpekyolu ilçemiz sadece adını aldığı büyük ticaret yolunun değil aynı zamanda bu topraklarda tesis edilip yüzyıllar boyunca devam eden kardeşliğin, beraberliğin ve dayanışmanın adıdır. Bu realiteyi bir kez daha hatırlatmamız gerekiyor. Nasıl ki İpekyolu onca ülkenin, yüzlerce şehrin bağlandığını büyük bir ticaret yolundan adını almışsa, İpekyolu ilçemiz de adı ile müstesna bir şekilde bugün Van’ın ticaretinin, yaşamının, Van şehrinin merkezi ve özüdür. Bu sözün içinde her birimiz varız ve İpekyolu, Vanlılar olarak hepimizin sakini olup bir şekilde sınırlarında yer alan ortak bir yerdir.” şeklinde konuştu.

FATİH ÇİFTÇİ: ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Eski dönem Van milletvekili ve Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi de, yaptığı konuşmada; “İpekyolu Van için en önemli ilçelerden biri. Bizler hem İpekyolu ilçemiz hem de diğer ilçelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin daha da pekişeceği bir ortam için çalışmaların artarak devam edeceğini belirtmek isterim” diye kaydetti.

AHMET ARSLAN: POZİTİF AYRIMCILIK YAPARAK HİZMET ETTİK

4. Olağan İpekyolu Kongresinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Ahmet Arslan, kongrelerin; yenilenmenin, tazelenmenin, güçlenmenin ve güçlü bir şekilde ileriye doğru yürümenin mihenk taşları olduğunu söyledi.

Arsan, yaptığı konuşmada; “Bu dava uğruna mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmamak hepimizin sorumluluğudur. Saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduğu gün demişti ki ‘Batıda ne varsa doğuda da o olacak, kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak, İstanbul’daki insanıma hangi hizmeti götürüyorsam Van’daki insanıma da aynı hizmeti götüreceğim, İstanbul’daki çocuğuma, evladıma hangi kitabı, hangi imkanı sağlıyorsam Van’daki çocuğuma da aynı imkanı sağlayacağım’ demişti. Bu ülkenin demir yollarını, havalimanlarını, deniz limanlarını yapmaya çalışan bir bakan olarak şahidim ki, Recep Tayyip Erdoğan’ın bize verdiği talimat şuydu, ‘ülkenin her yerine eşit hizmet götürün, hatta doğudaki geri kalmışlığı ortadan kaldırmak için pozitif ayrımcılık yapın.’ Nitekim pozitif ayrımcılık yaparak hizmet ettik. Ülkemizin her karış toprağı için çalışmaya devam edeceğiz. Kongrenin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Mevcut ilçe başkanı Yavuz Kuşan’ın yeniden başkan seçildiği kongreye MDK Üyesi Zahir Soğanda, Eski Milletvekili ve Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, önceki dönem AK Parti Mersin milletvekilli, Van İl Koordinatörü Hacı Özkan, Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, ilçe başkanları, belediye eski başkanları ve birçok partili isim katıldı.

Kongreler 14 Kasım Gevaş ve Çatak, 15 Kasım Başkale ve Gürpınar ilçe kongreleri ve son olarak 16 Kasım Erciş ve Tuşba ilçe kongreleri ile sona erecek.