Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralamasına dayanarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli olarak 8 bin personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Başvurular internet sitesinden yapılacak

Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.