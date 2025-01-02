Siyasette hareketli günler yaşanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Aralık'ta İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ü kabul etti.

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ

Bahçeli, Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Meclis Başkanvekili Celal Adan da yer aldı.

Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

GÖRÜŞME SONRASI BAHÇELİ'DEN KAPIDA UĞURLAMA

Görüşmenin tamamlanması ardından Bahçeli, Önder, Buldan ve Türk'ü yine kapıya çıkarak uğurladı.

AHMET TÜRK'TEN TESPİH HEDİYESİ

Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmazken, DEM Parti heyetinin Bahçeli'ye tespih hediye ettiği öğrenildi.