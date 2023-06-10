2000'li yılların popüler siyasetçileri arasında sayılan Ahmet Necdet Sezer'in hayatı merak ediliyor. 16 Mayıs 2000 ile 28 Ağustos 2007 yılları arasında Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Ahmet Necdet Sezer'in hayatına dair merak edilenleri derledik...

AHMET NECDET SEZER KİMDİR?

13 Eylül 1941 tarihinde Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Ahmet Necdet Sezer, 1958'de Afyon Lisesinden, 1962'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara'da hakim adayı olarak göreve başladı.

Aynı zamanda Ahmet Necdet Sezer'in 1977 ve 1978 yıllarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni hukuk alanında Yüksek Lisans yaptığı biliniyor.

Türkiye'nin 14. Anayasa Mahkemesi başkanı ve 10. cumhurbaşkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hem yürütmenin, hem de yargının başkanlığı görevini yapmış tek kişidir.

1983 ile 1988 yılları arasında Yargıtay üyeliği yapan Sezer, 1988'den 1998'e kadar Anayasa Mahkemesi üyeliği, 1998 yılında da anayasa mahkemesi başkanlığı yaptı. 2000 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi ile cumhurbaşkanlığı görevine seçildi. 2007 yılında cumhurbaşkanlığını Abdullah Gül'e devretti.

AHMET NECDET SEZER HANGİ PARTİDEN?

Sezer, cumhurbaşkanı seçilmeden önce kamuoyu tarafından tanınan bir isimdi. AnaSol-M koalisyon hükûmeti ortaklarının (Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz) kendileri veya partilerinden birinin adaylığında ortak karara varamamaları sonucu, hepsinin dışında bir aday olan, dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Sezer, Ecevit'in önerisiyle cumhurbaşkanı adayı olarak ön plana çıkmıştır.

25 Nisan 2000'de, Koalisyon liderlerinin yanı sıra muhalefet liderleri Recai Kutan ve Tansu Çiller de dahil 131 milletvekilinin ortak önergesiyle Sezer cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. Sezer, beş partinin ortak adayı olmasına karşın 367 oy gereken ilk iki turda önce 281, sonra da 314 oy aldı.

276 oyun yeterli olduğu son tur, 5 Mayıs'ta yapıldı ve Sezer, oylamaya katılan 533 milletvekilinden 330'unun oyunu alarak Türkiye'nin 10. cumhurbaşkanı seçildi. Sezer, cumhurbaşkanlığı görevini 16 Mayıs 2000'de Süleyman Demirel'den devralmıştır.