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Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, vefatının 4. yılında Körfez ilçesinde mezarı başında dualarla anıldı. Hereke doğumlu olan ve son olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Dursun, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü için gittiği Bitlis’ten dönüşü sırasında Van’da yaşanan elim kaza sonrası hayatını kaybetmişti. Yukarı Hereke Mezarlığı’nda toprağa verilen Dursun’un vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle mezarı başında Kur’an-ı Kerim okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Sezgin tarafından dua okundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamız, herkese örnek kişiliğe sahip bir devlet adamıydı. Ölümünün sene-i devriyesinde bugün de mezarı başında dua ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin” dedi.

Dursun'u anma törenine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Mili Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Fahri Temizyürek, Prof. Dr. Ali Satan, Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Aydın Gülan, ailesi, dostları ve çok sayıda önemli isim katıldı. İHA