İkinci el satışları düşerken, galericiler kan ağlamaya devam ederken sıfır araçlarda ise satışlar tüm hızıyla devam ediyor. Herkes bütçesine uygun araç ararken en çok ucuz araçlar konuşuluyor. Şu anda Türkiye'de en ucuz sıfır araç hangisi?

Sizler için alıcıların dikkatini çeken ve fiyat olarak en ucuz listesinde yer alan 10 aracı derledik.

İŞTE EN UCUZ 10 SIFIR ARAÇ

Fiat Panda 830.900 TL Dacia Spring 892.000 TL Hyundai i10 905.000 TL Citroen C3 963.000 TL Mitsubishi Space Star 964.700 TL Fiat Egea Sedan 969.900 TL Hyundai i20 985.000 TL Kia Picanto 995.000 TL Opel Corsa 995.900 TL Fiat 500 997.900 TL