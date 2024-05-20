DAKA uzmanları tarafından 2024 Yılı Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda çeşitli kurumlarda personellere önemli eğitimler veriliyor.

AFAD Başkanlığının Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Bin Arama Kurtarma Personeli yetiştirme hedefleri doğrultusunda, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellerden oluşturulan Van Gençlik Spor Arama Kurtarma 2. Grup Ekibine de eğitim verildi.

AFAD personelleri tarafından, afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, 6 gün boyunca; Arama Kurtarma Eğitimi verilerek, Arama ve Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD’ın eğitim çalışmalarının bundan sonraki süreçte de süreceği kaydedildi.