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Van’da bugün ve yarın kar yağışının zaman zaman etkili olması bekleniyor. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Van ve bölge illeri için kuvvetli kar yağışı yarısında bulundu.

Van Valiliği AFAD Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatlerinden sonar bölgemiz genelinin (Van, Muş, Hakkari, Bitlis) karla karışık yağmur ve kar yağışlı sistemin etkisine girmesi beklenmektedir.

Cuma (yarın) öğle saatlerinden sonra sıcaklıkların azalmasına bağlı olarak yağışların Muş, Bitlis ve Hakkari illerinde, akşam saatlerinden itibaren ise Van ili çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir” denildi.

UYARI YAPILDI

AFAD tarafından yapılan uyarıda da şöyle denildi; “Bölge genelinde beklenen kuvvetli kar yağışlarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar, görüş mesafesinde azalma, eğimi çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”