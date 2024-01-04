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Bakanlığın resmi sitesinde yapılan açıklamada; “Halihazırda firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak derlenen ihracat istatistiklerinin yanı sıra üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistikleri oluşturulmuş olup Bakanlığımız tarafından her ay Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Veri Bülteni kapsamında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu çerçevede elde edilen istatistikler; il, ürün, ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkân vererek, illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içermektedir. Böylece, bu istatistiklerin il bazlı/bölgesel politikaların veriye dayalı olarak belirlenmesine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir” denildi.

2023 yılı Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistikleri kapsamında temel bilgileri sıralayan Bakanlık verilerine göre; 2023 yılında faaliyet illerine göre ihracatta; İstanbul yüzde 7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli yüzde 0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir ise yüzde 4,9 azalış ve 23 milyar 793 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

VAN’IN DURUMU

2023 yılında faaliyet illerine göre ihracatta Van ise yüzde 4,5 artış göstererek 37.498.592 dolar olan ihracatını 39.176.400 dolara çıkardı.