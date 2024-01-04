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Van için beklenen yoğun kar yağışının yarın gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Meteorolojik tahminlerine göre bugün Van’da karla karışık yağmur ve kar beklentisi varken, yarın da yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Bölge geneli için tahminini de açıklayan Meteoroloji; “Bölgemizde havanın kapalı ve çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir” paylaşımı yaptı.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, buzlanma ve don ile ilgili de; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine de dikkat çeken Meteoroloji; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” diye kaydetti.

İŞTE VAN GENELİNDE BUGÜN VE YARIN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu:

04 Ocak Perşembe: Karla karışık yağmurlu -3 / 6

05 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı -1 / 5

Edremit:

04 Ocak Perşembe: Karla karışık yağmurlu -3 / 6

05 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı -1 / 5

Tuşba:

04 Ocak Perşembe: Karla karışık yağmurlu -3 / 6

05 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı -1 / 5

Bahçesaray:

04 Ocak Perşembe: Karla karışık yağmurlu -4 / 6

05 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı -1 / 7

Başkale:

04 Ocak Perşembe: Kar yağışlı -9 / 3

05 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı -3 / 4

Çaldıran:

04 Ocak Perşembe: Kar yağışlı -10 / -2

05 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı -8 / -1

Çatak:

04 Ocak Perşembe: Karla karışık yağmurlu -3 / 6

05 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı -2 / 6

Erciş:

04 Ocak Perşembe: Karla karışık yağmurlu -2 / 5

05 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı -2 / 3

Gevaş:

04 Ocak Perşembe: Karla karışık yağmurlu -2 / 6

05 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı 0 / 7

Gürpınar:

04 Ocak Perşembe: Karla karışık yağmurlu -3 / 2

05 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı -1 / 2

Muradiye:

04 Ocak Perşembe: Kar yağışlı -3 / 6

05 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı -1 / 5

Özalp:

04 Ocak Perşembe: Karla karışık yağmurlu -11 / -1

05 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı -7 / -1

Saray:

04 Ocak Perşembe: Kar yağışlı -10 / 0

05 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı -4 / 0