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WanHaber – Fatma Öztürk

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında görevlendirilecek 215 sözleşmeli personel alımı gerçekleşecek.

Adaylar Ortaöğretim KPSSP 94, Önlisans KPSSP 93 türünden başvuru yapabilecek, Van’da 13 aday ortaöğretim KPSS tütünden alınacakken, Önlisans puan türünden ise 4 kişi alınacak.

İstihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alım ilanı ise şu şekilde;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 215 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacaktır.

Başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri;

Başvuruda bulunacak adaylar, 9 Ekim saat 10.00 ile 17 Ekim saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Adaylar, başvurularını Başkanlığın resmi internet sitesi "www.afad.gov.tr"de yapılacak duyurunun ardından Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

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