Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 20. hafta geride kaldı. Lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Diyarbekir Spor A.Ş. ile 1 – 1 berabere kalarak 2 puan kaybetti ve liderliği Motolux 68 Aksarayspor7a kaptırdı.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Zor geçen karşılaşmada kırmızı – siyahlı temsilcimiz rakibini 2 – 0 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı. Puanını 39’a yükselten Artı Değer Van Spor FK zirveye bir adım daha yaklaşarak hem 3. sıraya yerleşti hem de zirveyle arasındaki puan farkını 8’e düşürdü.

Deplasmanda Ülkea Nazillispor’u 6 – 1 yenerek haftanın en farklı galibiyetine imza atan Çimentaş Elazığspor da puanını 39’a yükselterek averajla Artı Değer Van Spor FK’nin bir altında 4. sırada yer aldı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın toplu sonuçları şu şekilde;

Karacabey Belediye Spor A.Ş. 2-1 Ankara Demirspor

Bucaspor 1928 0-0 Somaspor

Belediye Derince Spor 3-2 Menemen Futbol Kulübü

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 2-0 Giresunspor

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 2-3 Merkür Jet Erbaaspor

Karaman Futbol Kulübü 0-1 Motolux 68 Aksarayspor

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 0-4 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol Sk

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor 1-1 Diyarbekir Spor A.Ş.

Ülkea Nazillispor 1-6 Çimentaş Elazığspor

PUAN DURUMU