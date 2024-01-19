Tahmini Okuma Süresi: dakika

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AK Partinin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas oldu. Büyükşehir Belediyesinin adayının netleşmesinin ardından şimdi gözler ilçe belediyelerinin adaylarına çevrildi.

Açıklamalarda bulunan AK Parti Erciş Belediye Başkan Aday Adayı Faruk Ünal, Erciş’i daha ileriye taşımanın gayreti ve kararlığı içerisinde olacaklarını kaydetti.

Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas’a çıktığı yolda başarı dileyip desteğini sunan Ünal, “Erciş için çıktığımız bu yolda son viraja gelmiş bulunmaktayız. Adaylık sürecinde artık Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerinden sonra seçimin startı verildi. Şahsım adına halkımdan istirhamım güçlü bir destektir. Sayın Cumhurbaşkanımız şahsımı veya başka bir arkadaşımızı takdir eder hiç önemli değil. Talebimiz halkımızın istediği kişinin aday gösterilmesidir.

Bizim yegane hedefimiz Erciş’imizin hak ettiği değeri görmesi ve vatandaşlarımızın tüm hizmetlerden faydalanmasıdır. Bugüne kadar iyi günde kötü günde, her zaman halkımızın yanında ve ulaşılabilir olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte halkımızdan istirhamım algılara inanmak değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği isme odaklanmasıdır. Biz ilk gün sloganımızda da söylediğimiz gibi ayrıştırmaya değil, birleştirmeye geliyoruz. Her şey Erciş’imiz ve Ercişlilerimiz için…” şeklinde konuştu.