Adalet Bakanlığı, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutuklulara yönelik bir düzenleme yaptı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 'Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş' başlıklı 15'inci maddesi gereği, engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş hakkı tanınmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-6 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlıyoruz. Kararın hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve adalete erişimlerini daha da kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.