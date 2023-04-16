Partilerin ve adayların 14 Mayıs seçimi öncesinde kampanya çaşışmaları son süret devam ediyor.

Kampanyanın yanında AK Parti'de çeşitli şehirlerden aday gösterilen kabinenin tamamı da Türkiye'ye yayılmış durumda.

Bu kapsamda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, birinci sıradan aday gösterildiği Şanlıurfa'da hem kampanyasını yürütüyor hem de bakanlık çalışmalarını.

Bozdağ son gelişmeleri değerlendirmek üzere TRT Haber özel yayınına katıldı.

Adalet Bakanlığı'na 22 bin yeni personel

Bakan Bozdağ burada yaptığı açıklamalarında birçok konuya değinirken bir de müjde verdi.

Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na 22 bin 120 yeni personel alınacağını duyurdu.

Başvurular nisan ayı içinde

Adalet Bakanı Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.

Buna göre; Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarihlerin nisan ayı içerisinde belli olması ve başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

İstihdam sayısı arttı

Bozdağ daha önce yaptığı açıklamasında "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Ensonhaber