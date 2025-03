Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi programa katılmak üzere Van’a geldi. Havalimanında karşılaşan Bakan Tunç, Vali Ozan Balcı ile birlikte Eski Van Şehrindeki tarihi Hüsrevpaşa Camii avlusunda karşılaştığı vatandaşlarla fotoğraf çektirip, çocuklara kitap hediye etti.

Daha sonra beraberindekiler ile birlikte Van Valiliğine geçen Bakan Tunç, burada Vali Ozan Balcı ile bir süre görüştükten sonra basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

“VAN’DA BULUNMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM”

Adalet Bakanı Tunç, yaptığı açıklamada; “Van, Doğu Anadolu Bölgemizin en nadide şehirlerinden, yüz ölçümüyle, nüfusu ile en büyük şehirlerinden. Van Gölü ile Süphan Dağı'yla, tarihi dokusuyla Medeniyetler Şehri Van'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum” dedi.

YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan Tunç, açıklamasında; “Sayın valimizle beraber Van'da yapılan yatırımları değerlendirme fırsatı bulduk. Van'da yapılan güzel çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduk. Çalışmalarından dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Buradan da AK Parti İl Teşkilatımızı ziyaret edeceğiz. Parti teşkilatındaki arkadaşlarımızla buluştuktan sonra adliyemize geçeceğiz. Van Adliyesi'nde hakimlerimiz, savcı yargı çalışanlarımızla birlikte istişarelerde bulunacağız. Van Bölge Adliye Mahkememiz var burada. Bölge Adliye Mahkemesi'nde de yine oradaki yargı mensuplarımızla bir araya geleceğiz. Van İdare Mahkemesi'ne de gideceğiz. Akşam da iftar programında Vanlı hemşehrilerimizle buluşacağız ve Van'daki çalışmaları hep beraber arkadaşlarla değerlendirdikten sonra da ayrılmış olacağız. Ben tekrar teşekkür ediyorum sizlere” diye konuştu.

ÖNEMLİ KONULARA DEĞİNDİ

Çeşitli programlara katılmak üzere Van’da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van Valiliğini ziyareti sırasında basın mensuplarına önemli konularda açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de son zamanda yaşanan gelişmeleri ve silah bırakma çağrılarını değerlendiren Bakan Tunç, ayrıca sokak hayvanlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasının ardından başlayan ve ardından gelişen süreç sonunda İmralı’dan yapılan silah bırakma çağrısıyla gelinen süreci değerlendiren Bakan Tunç, “Terörsüz Türkiye hedefi ülkemiz için çok önemli… Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız” dedi.

“BİN YILLIK KARDEŞLİĞİMİZE DİNAMİT KONULDU”

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada; “Terörsüz Türkiye hedefi ülkemiz için çok önemli. Ülkemizin, Türkiye yüzyılına başlarken terörden kurtulmuş olması hepimizin dileği, milletçe birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirerek yolumuza devam etmemiz lazım. Bin yıllık kardeşliğimize maalesef 40 sene önce bir dinamit konuldu, fitne ateşi yakıldı ve bu fitne ateşi 40 yıldan bu yana ülkemizi ve milletimizi rahatsız etti. Büyük kayıplar verdik teröre. Maddi kayıplarımız oldu, manevi kayıplarımız oldu. Trilyonlarca parayı terörle mücadeleye harcamak zorunda kaldık. Milletimizin refahı için, eser üretmek için harcayacağımız paraları maalesef terörle mücadelede harcamak durumunda kaldık. Ülkemizin enerjisi maalesef buraya harcandı. Tabii en önemlisi de binlerce şehit verdik. İnsanlarımızı kaybettik. Dolayısıyla bu büyük acıları yaşamış bir millet olarak terörden kurtulmayı çok önemsiyoruz. Bu kapsamda da geçmişte de yoğun çalışmalar oldu. Terörün bitirilmesi anlamında ve terörle mücadelede güvenlik güçlerimiz kararlı mücadeleler yaptılar. Bu uğurda çok şehit verdik” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK BAŞARI SAĞLADIK”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamasının devamında; “Tabii teknolojinin özellikle imkanlarımızın, milli silahlarımızın artması ve bu kapsamda kapasitemizin artması nedeniyle terörle mücadelede de büyük bir başarı sağladık. Milletimizin huzurunu sağlamak için gerek içten, gerek dıştan gelen tehditleri ortadan kaldırmak için milletçe büyük bir mücadele içerisinde olduk. Son günlerde Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasından sonra ortaya çıkan yeni adımlar var ve Dem Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmeler sonrasında devam eden çalışmalar var. Terörün sonlandırılması, terör örgütünün kendini fes etmesi ve tüm grupların silahları bırakmasına yönelik çağrının değerlendirilmesi çok önemli ve terör örgütünün kendini feshetmesi ile beraber ülkemizde yepyeni bir dönem, terörsüz bir Türkiye'nin başlaması hepimizin hedefi” diye konuştu.

“ADIM ATIYORUZ”

Süreçte herkese önemli sorumluluklar düştüğünü kaydeden Bakan Tunç; “Türk, Kürt, Çerkez, Laz, hiçbir ayrım yapmadan, etnik kökenine bakmadan ülkemizin birlik beraberliğini, bütünlüğünü koruyarak, iç cephemizi daha da güçlendirerek artık terörsüz bir Türkiye adımı atmamız gerekiyor ve inşallah adım atıyoruz. Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız, eşiğindeyiz diyebiliriz. Bu konuda tabii ki herkese sorumluluklar düşüyor. Bu konuda bu sorumlulukları da yerine getirerek inşallah önümüzdeki günler ülkemiz için parlak. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki emellerinin çöpe atıldığı bir dönemi inşallah yaşayacağız ve bin yıllık kardeşliğimize bir hançer saplanmıştı. Bu hançer inşallah çıkarılacak ve Türkiye o yaralarını da hızlı bir şekilde tedavi ederek daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek inşallah” dedi.

SOKAK HAYVANLARI KONUSU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van ziyaretinde sorulan soru üzerine sokak hayvanları konusuna ilişkin de konuştu.

Bakan Tunç; “Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorun maalesef devam ediyor. Bu konuda Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşmıştı geçen yıl. Önemli bir yasa. Burada tabii bu yasa görüşülürken mecliste bir takım dezenformasyonlar da yapıldı. Hayvan katliamı diyenler oldu. Burada hayvan katliamı şeklinde bunu değerlendirmek doğru değil. Burada hem hayvanları yaşatalım, sağlıklı yaşatalım ama bu hayvanlar insanlara zarar vermesin, sokaklarımız güvenli olsun. Bu anlamda yasanın getirdiği bir takım sorumluluklar var. Belediyelere ve il özel idarelerine yönelik bir takım görevler söz konusu. Belediyeler gerek büyükşehir belediyeleri, gerek il belediyeleri ve nüfusu 25.000'in üzerinde olan belediyeler bütçelerinde bu konu için pay ayırmak zorunda” diye kaydetti.

“BELEDİYELERE VERİLEN GÖREVLER VAR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Barınak yapmak ve sahipsiz hayvan kısırlaştırılması, onların tedavileri ve sağlıklı bir ortamda yaşatılması ile ilgili belediyelerimize ve il özel idarelerimize verilen görevler var. Bu görevleri yerine getirmek gerekiyor. Belediye bütçelerinden büyükşehir belediyeleri 1000'de 3 oranında, diğer belediyelerde 1000'de 5 oranında bir önceki yılın gelirinin bu orandaki kısmını sadece bu alana ayırmak mecburiyetindeler. Eğer ayrılmamışsa burada belediye başkanının, meclis üyelerinin bir sorumluluğu söz konusu. Ayrılan bütçenin yerli yerinde harcanmaması noktasında araştırmalar söz konusu olabilecek. İçişleri Bakanımızın da önceki gün yaptığı açıklama bu konudaki denetimleri, belediyeler ve il özel idareleri noktasında bu konuda kanundan kaynaklanan görevleri, bütçe ayırma, bu bütçenin bu alanda harcanması konusundaki hassasiyetin gösterilmemesi durumunda da gerekli soruşturmaların, idari soruşturmaların açılabileceğini ifade etmiştir. Burada işin tabii adli boyutu da söz konusu” ifadelerini kullandı.

“BUNU ÖNLEMEK DURUMUNDAYIZ”

Bakan Tunç açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “Maalesef sokak köpekleri, sokak hayvanları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yani bu çağda sokakta yürüyememesi, bir ekmek almaya giden çocuğumuzun köpekler tarafından parçalanmış olması kabul edilebilecek bir durum değil. Bunu önlemek durumundayız. Bunu hep beraber önleyeceğiz. Dolayısıyla insanlarımızın sağlığı, can güvenliği her şeyden önce gelir ve hayvanlarımızın da sağlığı her şeyden önce gelir. Dolayısıyla onlar da bir can. Onları uygun ortamlarda yaşatacağız, kısırlaştıracağız ve onların kendi sağlıklarını tehdit eden, birbirlerine de zarar veren ortamlardan korumamız gerekecek. Sokakları daha güvenli hâle getirmenin yolu yasanın uygulanması.”

“YASAYI EN ETKİN ŞEKİLDE UYGULAMAK GEREKİR”

Bakan Yılmaz Tunç, sokak hayvanlarına ilişkin yasanın en etkin şekilde uygulanmasının önemine vurgu yaparak; “Yasayı en etkin bir şekilde uygulamak gerekir. Uygulamadığında ne olur? Ortaya çıkan sorunlar karşısında işte Yüksekova’da maalesef orada bir yavrumuz hayatını kaybetti. Yine en son Konya Karaman'da 2 yaşındaki Rana bebeğimiz maalesef hayatını kaybetti. Yaralanan vatandaşlarımız var. Bunlar istemediğimiz acı olaylar. Bir daha tekrarlanmasın. Tabii bunlarla ilgili adli soruşturmalar açıldı. Bu soruşturmalar kapsamında kimler görevini ihmal etmiş, bu konuda yargı bunları ortaya çıkaracak elbette ki. Tabii bu tür olayların meydana gelmemesi, bu tür acı olaylar sonrasında soruşturma açıldığında Türk Ceza Kanunu'muza göre görevi ihmal, taksirle ölüme neden olmak, taksirle yaralamaya neden olmak gibi suçlar gündeme gelebiliyor. Dolayısıyla bu suçlarla karşı karşıya kalmamak için Hayvanları Koruma Kanunu'nda ve Türk Ceza Kanunu'nda sorumluluğu olan herkesin bu hassasiyeti göstermesi lazım. Hep beraber hep birlikte sokaklarımızı güvenli hale getirmek durumundayız arkadaşlar” diye kaydetti.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van Valiliğinin ardından AK Parti Van İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada partililere seslenen Bakan Tunç, “Bu mübarek günde Van gibi önemli bir şehirde, Vanlı hemşerilerimizle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Van’daki temaslarımız devam edecek. Van gerçekten çok önemli ve güçlü bir şehir. Van'a Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten çok büyük önem veriyor. 22-23 yıldan bu yana çok önemli yatırımlar yapıldı. İlçeleriyle, merkeziyle hiçbir ayrım yapmadan her alanda eğitimden sağlığa, ulaşım, alt yapı ve üst yapı olarak önemli hizmetlere sahne oldu. Daha fazlasını hak ediyor. İnşallah bundan sonra da bu hizmetler kesintisiz bir şekilde devam edecek” dedi.

“ÜLKEMİZİN 81 VİLAYETİNİ HİÇBİR AYRIM YAPMADAN ESERLERLE DONATTIK”

Bakan Tunç şöyle konuştu; “Bu partiyi millet kurdu. Ve kurulduktan hemen 1,5 yıl sonra tek başına iktidara geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı o dönemde Başbakan yapmaya ve AK Parti'yi de tek başına iktidara getirmeye millet hazırdı. Yeter ki sandık konulsun diye bekliyordu ve 23 yıldan bu yana da milletimiz AK Parti'den vazgeçmedi. Bizim yönetim anlayışımızın temelinde insanı yaşat ki devlet yaşasın var. Bunu icraatımızla 22 yıldan, 23 yıldan bu yana gösterdiğimiz için milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan ve AK Parti'den vazgeçmedi. Eğitimden, sağlığa, kültürden, sosyal politikalara, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda önemli hizmetler, yatırımlar yaptık. Ülkemizin 81 vilayetini hiçbir ayrım yapmadan eserlerle donattık.”

“TÜM ENGELLERİ BİRER BİRER KALDIRDIK”

Yargının her zamankinden daha tarafsız olduğuna değinen Bakan Tunç; “Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargısı, her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır. Ve milli iradenin yanındadır. Hukuk devletinin yanındadır. Dolayısıyla hem yargı bağımsızlığı noktasında biz hassasız hem de ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz. Şöyle geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman neler konuşuyorduk değil mi? Şu bölge insanı, bir siyasetçi kendi ana diliyle propaganda yapabiliyor muydu? Yapsa hemen hakkında soruşturma açılırdı. Bunlar oldu. Ya cezaevine giderdi, yakınıyla kendi diliyle konuşamazdı. Mahkemede kendi dilimle ben savunma yapacağım dediğinde olmazdı. Kürtçe enstitüler, üniversitelerde Kürtçenin serbest bırakılması, başörtüsü özgürlüğü, katsayı özgürlüğü, tüm bu engellemeler ülkemizin özellikle temel hak ve özgürlükler önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Kadın haklarından çocuk haklarının genişletilmesine varıncaya kadar her konuda büyük mesafeler aldık” şeklinde konuştu.

“TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE'YE ADIM ATMA ZAMANI”

Bakan Tunç, konuşmasını şöyle tamamladı; “40 yıldan bu yana ülkemizi, milletimizi rahatsız eden terör örgütü maalesef 40 yıldan bu yana çok büyük kayıplara neden oldu. Hem maddi hem manevi. Binlerce insanımızı askerimizi, polisimizi, sağlık görevlilerimizi, öğretmenlerimizi şehit verdik. Ve en çok da bu bölge insanı zarar gördü. Çok sıkıntılar yaşadık, yaşadınız. Şimdi bu sıkıntılardan artık tamamen kurtulma zamanı. Terörsüz bir Türkiye'ye adım atma zamanı. Dolayısıyla hedefimiz özellikle 1.000 yıllık kardeşliğimize vurulan bu hançeri artık çıkarmanın tam zamanı. Biz kardeşiz. Etnik kökeni ne olursa olsun. Akraba herkes, kopması mümkün değil. Bu fitne ateşi 40 yıl önce yakıldı. Çok büyük zararlar verdi, büyük dersler çıkarıldı bundan ve inşallah bundan sonra bu emperyalizmin özellikle içimize soktuğu bu fitneyi ortadan kaldırarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek Türkiye yüzyılında inşallah terörsüz Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz.”

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ile AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de, Bakan Tunç’un Van ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.