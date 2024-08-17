2024-2025 eğitim dönemi için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtlarının başlamasına sayılı günler kaldı! MEB tarafından duyurulacak yeni dönem kayıt tarihleri ve detayları merakla bekleniyor.

Açık Lise Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

AÖL'ün 1. dönem kayıtları için henüz kesin bir tarih açıklanmamış olsa da, kayıtların Ağustos veya Eylül aylarında başlaması öngörülüyor. 2023-2024 dönemine ait 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler yeni kayıt takvimini sabırsızlıkla bekliyor. Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihler ve kılavuz doğrultusunda yapılacak.

Yeni Kayıtlar ve Yenilemeler

Yeni dönemde Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kez kayıt yaptıracak veya mevcut kaydını yenileyecek öğrenciler için gerekli tüm bilgiler, MEB'in resmi kanalları aracılığıyla açıklanacak. Takvim ve ücret detayları güncel bilgilerle birlikte duyurulacak.

Son Gelişmeler

MEB'in yapacağı resmi açıklamayı kaçırmamak için sürekli güncel kalın. AÖL kayıtlarıyla ilgili yeni gelişmeleri ve detayları haberimizden takip edebilirsiniz.