Kurban Bayramı denince akla gelenlerden biri de acemi kasaplar oluyor...

Her bayram olduğu gibi bu bayram da sabahın ilk saatleriyle alışıldık manzaralar ortaya çıktı.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti.

Acemi kasaplar iş başında...

Hal böyle olunca hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı.

Acemi kasaplar arasında kesici aletler ile yaralananlar da vardı, hayvanın vurması sonucu yaralananlar da.

Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, taburcu olduktan sonra yeniden kurbanlıklarını pay etmeye gitti.

Taburcu olanlar yeniden kurbanlıkların başına koştu

Yurt genelinde hastanelere gidenler arasında durumu ağır olan yaralının bulunmaması ise sevindiren gelişme oldu.

İşte yurdun dört bir yanından her bayram görmeye alışık olduğumuz acemi kasaplar...